En 1999, Mogwai abrían Come On Die Young con “Punk Rock:”, una pieza levantada sobre la voz de Iggy Pop. Era una entrevista televisiva de 1977 en la que renegaba de la etiqueta que le habían colgado. Veintisiete años después, esa voz ya no llega desde el archivo: Iggy canta “Underground”, el tema nuevo que cierra Happy Tears, el recopilatorio con el que Mogwai celebran tres décadas de carrera.

El disco sale el 8 de enero de 2027 en Rock Action Records, el sello propio de la banda, en 2LP, 4LP, 2CD y descarga digital. El pretexto es redondo: en 1996 ese mismo sello publicó “Tuner”, su primer single, así que el aniversario es doble.

“Underground”: Iggy Pop pasa del sample al micrófono

Que una banda casi siempre instrumental entregue una canción entera a un vocalista invitado ya dice bastante de quién es el invitado. Además, la conexión viene de lejos. En sus memorias, Spaceships Over Glasgow: Mogwai, Mayhem and Misspent Youth (2022), Stuart Braithwaite cuenta que descubrir a los Stooges le cambió la vida. Por eso “Underground” tiene más de deuda saldada que de cameo promocional.

La parte cantada la ha arreglado Matt Sweeney, y el propio Iggy explica así su reacción al escuchar la base: «Siempre me han gustado Mogwai. El arranque del tema me recordó la aplastante soledad moderna». Sobre la voz, añade que parecía escrita para alguien cabreado que no tiene reparos en decirlo. Cualquiera que haya seguido su carrera lo firmaría como autorretrato.

El vídeo oficial lo dirige Scott McPherson, llega el mismo día que la canción y reúne en pantalla a la banda y a Iggy. Para un grupo que durante años dejó que sus títulos hablaran por él, verlo compartir plano con un icono del punk tiene su gracia.

El recopilatorio “Happy Tears” de Mogwai tiene forma de setlist

Quien viera a la banda el 3 de junio en Razzmatazz, dentro del Primavera a la Ciutat, reconocerá el esqueleto de Happy Tears. Aquella noche de la gira de aniversario también arrancó con “Yes! I Am a Long Way From Home”. Además, siete de las trece canciones del 2LP (una de ellas en versión nueva) formaban parte de ese repertorio, de “Hunted by a Freak” y “Auto Rock” a “Ritchie Sacramento” y “Lion Rumpus”. Más que un grandes éxitos, el disco funciona como acta de lo que la banda considera hoy su columna vertebral.

Esa versión nueva es “Brand New Paths to Helicon 1”. Se trata de una relectura de “New Paths to Helicon 1” con la Budapest Art Orchestra y orquestación de Adam Wiltzie (A Winged Victory for the Sullen, Stars of the Lid). Pocas personas saben mejor que él cómo estirar un crescendo sin romperlo. El 2LP recoge también un single que hasta ahora solo existía en digital, y se despide con “Underground”.

La edición en 4LP y 2CD suma trece cortes más: seis inéditos, dos remezclas, dos directos y tres rarezas. Ahí conviven títulos tan de la casa como “Hingmy Malmsteen” o “Dracula Family” con una remezcla de Holden y una “Mogwai Fear Satan” en directo. A estas alturas, esa canción es casi un rito de paso para cualquiera que se acerque al grupo.

Rock Action: treinta años de independencia sostenida

El aniversario no es solo de la banda. Rock Action es el sello que publicó “Tuner” y el que hoy acoge a nombres como Arab Strap o bdrmm, además de ser la casa de sus dos últimos discos. Esa independencia sostenida explica buena parte del tono de Happy Tears: es una antología hecha por quienes controlan su propio archivo, sin una multinacional decidiendo qué canciones venden más.

Ese mismo 8 de enero se publica también Happy Tears: The Story of Mogwai, un documental sonoro de dos horas y media. Lo produce el estudio Cup & Nuzzle (responsable de Transmissions, la historia de Joy Division y New Order) y lo narra Matt Everitt, presentador de BBC 6 Music. Por primera vez, la banda cuenta su trayectoria con sus propias palabras.

Braithwaite deja ahí una frase que resume bien el asombro: «Nunca pensé que llegaríamos a hacer once discos, porque casi ninguna de las bandas que me gustaban lo consiguió». El documental se podrá conseguir dentro del pack deluxe o como descarga independiente.

Tracklist de “Happy Tears”

Edición en 2LP:

“Yes! I Am a Long Way From Home”

“I’m Jim Morrison I’m Dead”

“Hunted by a Freak”

“Take Me Somewhere Nice”

“Boltfor”

“CODY”

“Brand New Paths to Helicon 1”

“How to Be a Werewolf”

“Auto Rock”

“Remurdered”

“Ritchie Sacramento”

“Lion Rumpus”

“Underground” (feat. Iggy Pop)

Cortes adicionales en 4LP y 2CD:

“Angels vs Aliens”

“Die 1 Dislike!”

“Ether” (con The KNDS Fairey Band, en directo)

“The Sun Smells Too Loud” (Holden Remix)

“If Not Destroyed: True”

“Full Blast Michael”

“Hingmy Malmsteen”

“Dracula Family”

“Harry Patter”

“Ritchie Sacramento” (Other Two Remix)

“Nick Drake”

“Owl Mince”

“Mogwai Fear Satan” (en directo)

Mogwai: ruido sin concesiones como seña de identidad

Stuart Braithwaite y Dominic Aitchison se conocieron en Glasgow en 1991 y, cuatro años después, formaron Mogwai con Martin Bulloch, amigo del colegio. Barry Burns completó en 1998 la formación que sigue en activo, mientras que John Cummings se marchó en 2015. Su debut, Mogwai Young Team (1997), fijó un patrón de silencios y estallidos que acabó convertido en seña de identidad del género. Más tarde, Happy Songs for Happy People (2003) abrió la puerta a la electrónica. Por el camino, bandas sonoras como Zidane: A 21st Century Portrait o Les Revenants ampliaron su territorio hacia la imagen.

El reconocimiento masivo llegó tarde y casi por sorpresa: As the Love Continues (2021) fue número uno en Reino Unido y ganó el premio al Álbum Escocés del Año. Después, The Bad Fire (2025), su undécimo disco, producido por John Congleton, los trajo de vuelta a Madrid en el Tomavistas. Luego llegó una gira en 2026 planteada como celebración de sus tres décadas. Con el aniversario de “Tuner” ya cumplido, faltaba fijarlo en un disco, y ese disco es Happy Tears.

▶ “Happy Tears” — Mogwai | 8 de enero de 2027 | Rock Action Records

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