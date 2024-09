Monrad presenta su nuevo EP con «Caught Up», un canto al deseo de escapar de la rutina

Monrad, el proyecto en solitario de Matthew Ramon, surge tras su paso por la banda de surf punk instrumental Rencontrez l’amour. Después de asentarse en un pueblo rural italiano, Matthew retomó la música, explorando nuevos géneros y sonidos. Su primer EP, Monrad, fue el resultado de muchas horas de sesiones nocturnas, con el apoyo de Filip Tanghe. Dos años después, lanzó su primer álbum completo, Wired, que recibió elogios por su atmósfera oscura y su sonido distintivo, comparado con artistas como Leonard Cohen, The National y Mark Lanegan.

En 2024, Monrad regresa con un nuevo EP titulado Not by Design, que incluye seis canciones nuevas. Este trabajo continúa experimentando con sintetizadores y diferentes capas musicales, contando con la colaboración de Simon Casier y Michiel Balcaen en la sección rítmica. Las letras de sus canciones, como Caught Up, reflejan la lucha interna y el deseo de escapar de la rutina diaria, como él mismo explica. «Estamos atrapados en nuestra rutina diaria, haciendo malabarismos entre nuestro trabajo, familia, amigos, tiempo libre. En cierto punto, los números ya no cuadran, se vuelven demasiado. Lo único que quieres hacer es escapar, lo más lejos posible, dejando atrás tus responsabilidades», afirma.

Monrad se mueve entre el canto y la narración, creando una experiencia sonora armónica y atmosférica. Su música ha sido descrita como una mezcla oscura de rock, surf y spaghetti western, logrando construir una tensión inquietante en sus composiciones. Con su voz seductora y guitarras reverberantes, Monrad invita a los oyentes a un viaje musical único y envolvente. ¡Descúbrelo!