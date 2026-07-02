Hay canciones que no cuentan una historia, sino que reconstruyen un clima. Moon Construction Kit, el proyecto en solitario del suizo Olivier Cornu, vuelve a la carga con «Down The West Coast», un nuevo single que profundiza en su particular universo de pop psicodélico soleado, o lo que él mismo bautiza como «Sunshine-Psych».

Un homenaje deliberado al periodo 1967-1971

Cornu no esconde sus intenciones. El propio artista lo explica sin rodeos: «Con «Down the West Coast» quería rendir homenaje a esa etapa específica de The Beach Boys entre 1967 y 1971, esa música que se siente como un viaje barroco bañado de sol. Combinamos vientos de inspiración de los años 50 con una estructura orquestal de «Chamber-Pop» para crear un sonido que es tan importante en el arreglo como en el estado de ánimo».

Esa referencia a la era post-«Pet Sounds» de The Beach Boys no es casual: la canción respira coros barrocos, cuerdas cálidas y una producción de textura analógica que evita cualquier atajo nostálgico fácil. El tema arranca con guitarras distantes, flautas suaves y sintetizadores brillantes, y va construyendo tensión con una percusión ligera pero precisa, hasta desembocar en una ola de capas instrumentales que se repliega de nuevo hacia el sonido de viento y cuerda del inicio.

De la textura vintage a la producción actual

«Down The West Coast» fue coproducida con Steve Stout (mezcla) y Rogan Kelsey (masterización), un equipo que ha ayudado a Cornu a mantener ese equilibrio entre calidez analógica y precisión moderna que define al proyecto. Los vientos de madera con aire jazzístico añaden una capa cinematográfica, casi narrativa, sobre una base rítmica pausada, mientras la voz principal se decora con armonías luminosas que oscilan entre lo etéreo y lo reconocible.

El resultado conecta de forma natural con artistas actuales como Tame Impala y MGMT, sin renunciar a la raíz sesentera que Cornu reivindica abiertamente en referencia a The Beach Boys.

Una nueva etapa tras «Snake Charmer»

«Down the West Coast» llega tras el sencillo «Snake Charmer», publicado a principios de este 2026, y confirma que Cornu ha entrado en un nuevo capítulo creativo, más volcado en arreglos de estudio ricos y orgánicos y en armonías vocales exuberantes. Es un camino que ya asomaba en «Long John Silver», el single con el que Moon Construction Kit ya demostró su gusto por lo hipnótico.

Sobre Moon Construction Kit

Moon Construction Kit es el proyecto en solitario de Olivier Cornu, compositor, cantante, multiinstrumentista y productor afincado en Lausana, Suiza. Explorando la intersección entre el indie pop melódico, la psicodelia soleada y las influencias de finales de los 60, Cornu construye un mundo sonoro basado en la artesanía analógica cálida. Desde su EP debut homónimo en 2022, ha ido consolidando su sonido a través de una serie de singles que han abierto camino hacia este nuevo capítulo creativo, centrado en arreglos de estudio orgánicos y armonías vocales exuberantes.

▶ «Down the West Coast» — Moon Construction Kit | 12 de junio de 2026 | Independiente

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