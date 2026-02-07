Morrissey publica «Notre-Dame» tras modificar la letra polémica que cantaba en directo

El siempre imprevisible Morrissey vuelve a situarse en el centro de la conversación con Notre-Dame, su nuevo single y segundo adelanto de Make-Up Is A Lie, el álbum que publicará el 6 de marzo a través de Sire Records. La canción, que el artista lleva interpretando en directo desde 2023, llega ahora en su versión de estudio con un cambio significativo: desaparece la línea que aludía directamente al terrorismo, sustituida por un verso menos incendiario, un movimiento que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores ni entre la prensa especializada.

El tema, un medio tiempo de pulso indie-rock con sintetizadores, se inspira en el incendio que devastó la catedral parisina el 15 de abril de 2019. En la grabación oficial, Morrissey mantiene versos como “Notre-Dame, we know who tried to kill you”, pero elimina la frase que cantó en vivo —“Before investigations/They said, ‘It’s not terrorism’”— y la reemplaza por “Before investigations/They said, ‘There’s nothing to see here’”. Según NME, la decisión llega después de años de controversia en torno a sus declaraciones públicas y a su apoyo al partido For Britain, un punto de fricción que incluso llevó a Miley Cyrus a solicitar la retirada de sus voces en “I Am Veronica”, grabada para el aún inédito Bonfire Of Teenagers .

Make-Up Is A Lie será su primer álbum en seis años y marca su regreso discográfico tras una etapa convulsa: ruptura con Capitol Records, acusaciones de sabotaje hacia la discográfica y un proyecto —Bonfire Of Teenagers— que sigue sin fecha de publicación pese a que el propio artista asegura haber recuperado sus derechos. Mientras tanto, Morrissey continúa de gira, aunque con varios conciertos cancelados recientemente por problemas de salud, según ha confirmado su equipo.

La publicación de Notre-Dame vuelve a poner sobre la mesa la eterna dualidad del músico: un compositor capaz de generar imágenes poderosas y melodías memorables, pero también un personaje que no deja de alimentar polémicas. Y, aun así, cada lanzamiento suyo sigue siendo un acontecimiento para buena parte del público indie y para quienes crecieron con la sombra alargada de The Smiths.

Morrissey: cuatro décadas de una voz inconfundible

Morrissey ha protagonizado una de las trayectorias más singulares del pop británico de las últimas cuatro décadas. Tras convertirse en icono generacional como vocalista de The Smiths entre 1982 y 1987, inició una carrera en solitario que lo consolidó como una figura irrepetible, capaz de combinar lirismo melancólico, ironía afilada y una sensibilidad pop que ha influido a varias generaciones de artistas. Su debut en solitario, Viva Hate (1988), marcó el tono de lo que vendría: canciones como “Everyday Is Like Sunday” o “Suedehead” demostraron que su magnetismo no dependía de la banda que lo había hecho famoso. A lo largo de los años 90 y 2000, discos como Your Arsenal, Vauxhall and I, You Are the Quarry o Ringleader of the Tormentors reforzaron su estatus como uno de los grandes cronistas emocionales del pop británico, siempre acompañado por una base de fans tan fiel como apasionada.

Su discografía reciente, sin embargo, ha estado marcada por altibajos y controversias. Low in High School (2017) fue su último álbum antes de entrar en un periodo de inestabilidad discográfica, seguido por California Son (2019), un disco de versiones que recibió críticas dispares. Desde entonces, el foco mediático ha girado más hacia sus declaraciones políticas, sus disputas con discográficas y la incertidumbre en torno a Bonfire Of Teenagers, un álbum grabado pero aún sin publicar. Aun así, cada nuevo movimiento de Morrissey continúa generando expectación, ya sea por su capacidad para escribir canciones que conectan con un imaginario emocional muy concreto o por la fascinación —y a veces frustración— que provoca su figura pública. Con Make-Up Is A Lie en camino y Notre-Dame como nuevo capítulo, el artista vuelve a demostrar que, para bien o para mal, sigue siendo imposible ignorarlo.

