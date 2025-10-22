Mourn se desvela con «Dormir tarde», un grito nocturno antes de su nuevo disco

La banda catalana Mourn acaba de lanzar Dormir tarde, el último adelanto de su próximo álbum Letra ligada, que verá la luz el 14 de noviembre a través del sello Montgrí. Este nuevo single, que abrirá el disco, es una pieza pop enérgica y contundente donde juegan al mismo tiempo la melancolía y el optimismo. Tras los anteriores adelantos Alegre y jovial y Verdura y sentimientos, el grupo reafirma su giro hacia el castellano, en lo que será su primer trabajo íntegramente en este idioma.

Letra ligada marca un punto de inflexión en la trayectoria de Jazz Rodríguez, Leia Rodríguez, Carla Pérez y Oriol Font, quienes debutaron hace más de una década con el sello neoyorquino Captured Tracks, siendo apenas adolescentes. Desde entonces, han girado por Estados Unidos, Canadá, Japón y media Europa, consolidando una propuesta que mezcla punk, indie rock y una sensibilidad lírica muy personal. El nuevo disco ha sido producido por Kenneth Ishak y grabado por Aleix Turon de Cala Vento, y promete una evolución sonora más madura, sin perder la crudeza emocional que caracteriza a la banda.

Con Dormir tarde, Mourn no solo se atreve a cantar en castellano, sino que también se sumerge en un terreno más introspectivo, donde el malestar cotidiano se convierte en energía punk. La canción, de apenas dos minutos y veinte segundos, funciona como un grito nocturno que anticipa un álbum cargado de sinceridad, ritmo y vulnerabilidad.

De adolescentes punk a referentes del indie europeo: la evolución de Mourn

Mourn nació en 2014 como un proyecto adolescente impulsado por Jazz Rodríguez Bueno y Carla Pérez Vas, al que pronto se sumaron Leia Rodríguez y Antonio Postius. Su primer álbum homónimo, Mourn, fue editado por Captured Tracks y recibió elogios por su crudeza y madurez compositiva, con influencias de PJ Harvey, Sonic Youth y Pixies. En 2016 lanzaron Ha, Ha, He., un disco más oscuro y visceral que consolidó su presencia en la escena indie internacional. A pesar de problemas contractuales con su sello español, el grupo mantuvo su impulso creativo y publicó Sorpresa familia (2018), una obra que canalizaba frustraciones personales y profesionales con una sonoridad más afilada.

En 2020, Mourn presentó Self Worth, un álbum que exploraba la autoestima y la resiliencia, con letras más introspectivas y arreglos más pulidos. Este trabajo les permitió girar por Europa y América, reforzando su reputación como una banda honesta y potente en directo. En 2024, sorprendieron con The Avoider, editado por Cielos Estrellados, que mostraba una faceta más melódica y expansiva, sin perder su esencia punk. Ahora, con Letra ligada, el grupo se reinventa en castellano, apostando por una conexión más directa con su público hispanohablante y una narrativa emocional más cercana. Este nuevo capítulo no solo amplía su paleta sonora, sino que reafirma su lugar como una de las propuestas más sólidas y valientes del indie europeo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.