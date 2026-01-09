Mumford & Sons regresan con «The Banjo Song», un luminoso y melancólico adelanto de su próximo álbum

Mumford & Sons arrancan 2026 con energía renovada y una clara declaración de intenciones: su nuevo single The Banjo Song ya está aquí, y llega como el tercer adelanto de su inminente sexto álbum, Prizefighter, que verá la luz el 20 de febrero a través de Island Records. El tema, descrito por NME como “agridulce” y profundamente emocional, vuelve a situar al cuarteto londinense como centro de atención gracias a una composición que combina su ADN folk con una producción expansiva y moderna.

Coescrita junto a Aaron Dessner de The National y Jon Bellion, The Banjo Song abre con una imaginería casi cinematográfica: “On the dark side of the Earth / Where the creatures are out…”, versos que marcan el tono introspectivo del tema. La voz de Marcus Mumford se mueve entre la vulnerabilidad y la determinación, mientras la instrumentación crece con ese banjo tan característico que, lejos de sonar a regreso al pasado, se integra en un sonido más pulido y contemporáneo. El resultado es un single que funciona tanto como pieza independiente como puente hacia el universo emocional de Prizefighter, un disco producido también por Aaron Dessner, figura clave en la evolución reciente de artistas como Taylor Swift o Ben Howard.

Además, Mumford & Sons ya preparan un 2026 cargado de grandes citas: el grupo encabezará el cartel del BST Hyde Park el próximo 4 de julio, un concierto que promete convertirse en uno de los eventos del verano británico. Con nuevo material, colaboraciones de alto nivel y un directo que siempre ha sido su gran baza, la banda parece lista para abrir un nuevo capítulo en su trayectoria.

De los banjos al maximalismo emocional: el viaje artístico que lleva a Mumford & Sons hasta Prizefighter

Desde su irrupción a finales de los 2000, Mumford & Sons se han consolidado como una de las bandas británicas más influyentes de su generación. Su debut, Sigh No More (2009), los situó en el mapa internacional gracias a un folk vigoroso, cargado de banjos, crescendos y una intensidad emocional que conectó con un público global. Con Babel (2012), la banda alcanzó un éxito masivo, incluyendo un Grammy a Álbum del Año, y consolidó un sonido que, por aquel entonces, definía buena parte del folk-rock mainstream. Sin embargo, lejos de acomodarse, el grupo decidió romper con su fórmula inicial en Wilder Mind (2015), un álbum dominado por guitarras eléctricas y una producción más cercana al rock alternativo. Este giro dividió a la crítica, pero demostró que el cuarteto no tenía intención de repetirse.

En Delta (2018), Mumford & Sons exploraron un territorio más atmosférico y experimental, incorporando texturas electrónicas y arreglos más complejos. El disco fue recibido como una evolución natural de su búsqueda sonora, mostrando una banda dispuesta a expandir sus límites sin perder su esencia emocional. Ahora, con Prizefighter en el horizonte, el grupo parece dispuesto a sintetizar todas sus etapas: la calidez folk de sus inicios, la ambición expansiva de sus trabajos recientes y la influencia de colaboradores como Aaron Dessner, cuyo sello suele traducirse en producciones detallistas y emocionalmente densas. The Banjo Song funciona como una ventana a ese nuevo equilibrio, un recordatorio de que, tras más de quince años de carrera, la banda sigue encontrando formas de reinventarse.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.