Mumford & Sons y Hozier se suben al tren del folk con «Rubber Band Man»

La alianza entre Mumford & Sons y Hozier vuelve a dar frutos con Rubber Band Man, un nuevo sencillo que mezcla lo mejor del folk épico con la sensibilidad vocal de dos de los artistas más respetados del género. Producido por Aaron Dessner (sí, el mismo de The National y colaborador habitual de Taylor Swift), el tema fue grabado en los míticos Long Pond Studios de Nueva York y marca un nuevo capítulo en la relación creativa entre Marcus Mumford y el cantautor irlandés.

La canción llega apenas siete meses después del lanzamiento de Rushmere, el primer álbum de Mumford & Sons en siete años, y se enmarca dentro de su ambiciosa gira Railroad Revival Tour 2025, una reedición de su legendario tour ferroviario de 2011. En esta nueva aventura colaborativa, la banda ha compartido escenario con artistas como Noah Kahan, Maggie Rogers, Nathaniel Rateliff, Lucius y Trombone Shorty, entre otros.

La relación entre Hozier y Mumford & Sons no es nueva. Se remonta a 2017, cuando se unieron para versionar A Little Help From My Friends de The Beatles en el Longitude Festival, y se consolidó en 2023 con una interpretación conjunta de Awake My Soul en el Austin City Limits Festival. Rubber Band Man es el resultado de esa complicidad artística, con un sonido vibrante y letras que exploran la resiliencia emocional.

De Londres al mundo: la evolución de Mumford & Sons

Mumford & Sons nació en Londres en 2007 como parte de una escena folk que también vio surgir a artistas como Laura Marling y Noah and the Whale. Su debut, Sigh No More (2009), fue un fenómeno global gracias a himnos como Little Lion Man y The Cave, que les valieron nominaciones al Grammy y consolidaron su estilo de folk épico con banjo y coros multitudinarios. En 2012, Babel reafirmó su éxito con temas como I Will Wait, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos del año y ganando el Grammy a Álbum del Año.

La banda dio un giro estilístico con Wilder Mind (2015), abandonando el banjo por guitarras eléctricas y sintetizadores, lo que dividió a sus seguidores pero amplió su paleta sonora. En Delta (2018), exploraron terrenos más introspectivos y electrónicos, y tras una pausa prolongada, regresaron en 2025 con Rushmere, un disco que recupera la esencia colaborativa del grupo y marca su reencuentro con el folk expansivo. A lo largo de su carrera, han lanzado EPs como Johannesburg y participado en festivales clave como Glastonbury, Coachella y Reading, siempre con una propuesta que mezcla tradición y modernidad.

Hozier: el alma del folk-soul irlandés

Andrew Hozier-Byrne, conocido simplemente como Hozier, irrumpió en la escena internacional con Take Me to Church (2014), una crítica feroz a la homofobia institucional que se convirtió en himno global y lo catapultó al estrellato. Su álbum debut, Hozier, combinó blues, soul y folk con una lírica poética y comprometida, y fue seguido por Wasteland, Baby! (2019), que debutó en el número uno del Billboard 200 y mostró una evolución más madura y ambiental.

En 2023, lanzó Unreal Unearth, un ambicioso trabajo dividido en tres actos que explora el duelo, la mitología y la identidad, con colaboraciones de artistas como Brandi Carlile y Allison Russell. Además de sus discos, ha publicado EPs como Nina Cried Power, donde rinde homenaje a activistas musicales como Nina Simone, y ha participado en campañas sociales y conciertos benéficos. Su voz de barítono y su capacidad para fusionar géneros lo han convertido en uno de los artistas más respetados de su generación, con una base de fans fiel y una presencia constante en festivales como Lollapalooza, Bonnaroo y Glastonbury.

