MUNA regresan con fuerza y emoción en «Dancing On The Wall», su single más ambicioso hasta la fecha

El trío angelino MUNA vuelve a escena con “Dancing On The Wall”, un single que no solo marca su esperado regreso, sino que también da nombre a su cuarto álbum, previsto para el 8 de mayo a través de Saddest Factory Records/Secretly Group . La banda —formada por Katie Gavin, Naomi McPherson y Josette Maskin— describe esta nueva canción como “posiblemente nuestra favorita que hemos hecho como banda”, una declaración que no sorprende al escuchar su mezcla de pop emocional, pulsión ochentera y un estribillo que busca directamente la catarsis.

“Dancing On The Wall” nace, según ellas mismas explican, de un lugar “emocional y solitario”, pero se transforma en un estallido de poder y euforia. El tema captura ese instante en el que la fantasía se rompe y toca enfrentarse a la realidad: amar algo —o a alguien— que no puede corresponderte. La letra lo deja claro con líneas como “I’m dancing on the wall when I’m with you” o “I should’ve told you not to waste my time”, que condensan la tensión entre deseo, frustración y autoafirmación.

El nuevo álbum, producido por Naomi McPherson, promete un enfoque aún más personal y autodirigido. Según su sello, el disco equilibra “propulsión e introspección, euforia e inquietud”, invitando a bailar mientras mantiene un núcleo emocional deliberadamente abierto . La banda, que ya demostró su madurez artística en MUNA (2022), parece decidida a llevar su sonido a un territorio más visceral y expansivo.

Para celebrar esta nueva etapa, MUNA ofrecerán una serie de conciertos íntimos en Los Ángeles, Nueva York y Londres durante mayo, una oportunidad excepcional para ver de cerca a una banda que ha crecido sin perder un ápice de autenticidad. Tras abrir para Taylor Swift en la Eras Tour y colaborar con artistas como Lorde, Boygenius o Phoebe Bridgers, el trío llega a 2026 con un estatus consolidado y un futuro que apunta alto.

MUNA: La banda que convirtió la vulnerabilidad en un arma pop

Desde su debut, MUNA se ha movido en un territorio donde el pop alternativo, la electrónica emocional y la narrativa queer conviven con una naturalidad poco habitual. Formadas en Los Ángeles a mediados de la década de 2010, el trío llamó la atención con su primer álbum About U (2017), un trabajo que ya mostraba su habilidad para convertir experiencias íntimas en himnos de liberación. Canciones como “I Know A Place” se convirtieron rápidamente en referentes dentro del pop queer contemporáneo, y su sonido —melódico, directo y cargado de sentimiento— empezó a consolidarse como marca de la casa.

Su segundo disco, Saves The World (2019), profundizó en temas como la salud mental, la identidad y la resiliencia, y fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork, Rolling Stone y The Line of Best Fit, que destacaron su capacidad para equilibrar vulnerabilidad y contundencia. Sin embargo, tras este lanzamiento, la banda fue inesperadamente despedida de RCA por “no generar suficiente dinero”, un episodio que ellas mismas han relatado sin dramatismos, pero que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Ese giro las llevó a fichar por Saddest Factory Records, el sello de Phoebe Bridgers, donde encontraron un espacio de libertad creativa que cristalizó en MUNA (2022). Este álbum homónimo, el primero como banda independiente, consolidó su identidad con canciones como “Silk Chiffon”, un himno luminoso que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera. La crítica celebró su madurez artística y su habilidad para crear pop expansivo sin perder la honestidad emocional que siempre las ha caracterizado.

Ahora, con Dancing On The Wall en el horizonte, MUNA parecen preparadas para una nueva etapa en la que la ambición sonora y la introspección emocional vuelven a caminar de la mano. Su evolución demuestra que, lejos de acomodarse, el trío sigue explorando los límites de su propio lenguaje musical, manteniendo intacta la esencia que las convirtió en una de las bandas más influyentes del pop alternativo de la última década.

