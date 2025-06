Muse regresan con el explosivo single «Unravelling»

El trío británico Muse ha vuelto a encender la escena musical con el lanzamiento de Unravelling, su primer single en tres años, estrenado oficialmente el 20 de junio de 2025. Este tema, cargado de la característica teatralidad y fusión de géneros de la banda, marca el inicio de una nueva era tras su último álbum, Will Of The People (2022). Con un debut en directo que sorprendió a los fans y una gira europea en marcha, Unravelling promete ser un hito en la trayectoria de Muse.

Un himno que fusiona lo electrónico y lo pesado

Unravelling es un torbellino sonoro que combina sintetizadores arpegiados de los 80, reminiscentes de The 2nd Law y Simulation Theory, con riffs pesados de guitarra que evocan la intensidad de Origin Of Symmetry y Absolution. Producido por el nominado al Grammy Dan Lancaster (quien también toca teclados y guitarra adicional en la banda en directo), y co-producido por Aleks Von Korff, el single fue grabado en los icónicos Abbey Road Studios de Londres. Las letras, cargadas de metáforas sobre el amor y la desintegración, incluyen líneas como “Un insecto atrapado en ámbar, soy un pulso que se desvanece” y “Este es un himno para nuestro amor, sin dios ni trono”. El tema, que explora la pérdida emocional con un tono cinematográfico, ya ha sido comparado por fans con la intensidad de Won’t Stand Down.

Un lyric video que captura la esencia de Muse

Acompañando el lanzamiento, Muse publicó un lyric video, ya disponible en YouTube, que refuerza la atmósfera épica y distópica del single. Con una estética visual que mezcla imágenes de la banda con elementos abstractos y tonos anaranjados, el video refleja las temáticas de ruptura y transformación presentes en la canción. La portada del single, creada por el artista brasileño Diberkato, añade un toque enigmático que ha alimentado especulaciones sobre el próximo capítulo artístico de la banda.

Gira europea con parada en España

Muse presentó Unravelling en vivo por primera vez el 12 de junio en un concierto íntimo en el Kulttuuritalo de Helsinki, Finlandia, ante 1.400 personas, y lo repitió ante 50.000 espectadores en el Rockfest de Finlandia el 14 de junio. El tema se ha convertido en el tema inicial de su gira europea de festivales de verano 2025, que incluye paradas confirmadas en Hellfest (Francia, 20 de junio), Pinkpop (Países Bajos, 22 de junio), Tons Of Rock (Noruega, 25 de junio), STHLM Fields (Suecia, 27 de junio), Open’er Festival (Polonia, 4 de julio), Mad Cool Festival (Madrid, España, 10 de julio) y NOS Alive (Lisboa, Portugal, 12 de julio). La actuación en Mad Cool marca la única fecha confirmada en España, un evento muy esperado por los fans españoles tras la sustitución de Kings Of Leon en el cartel.

Rumores de un décimo álbum en 2026

Aunque Unravelling es el primer adelanto de lo que será el décimo álbum de Muse, aún no hay detalles oficiales sobre su lanzamiento. En febrero de 2025, el bajista Chris Wolstenholme confirmó en una entrevista con NME que la banda comenzaría a trabajar en un nuevo disco “muy pronto” y que, “sin desastres”, podría llegar en 2026. Este sería el sucesor de Will Of The People, que alcanzó el número 1 en varios países. Por ahora, Unravelling marca el inicio de esta nueva era, y las especulaciones sobre un álbum conceptual no se han hecho esperar.

Muse: tres décadas de reinvención sonora

Formado en 1994 en Devon, Inglaterra, Muse —integrado por Matt Bellamy (voz, guitarra, teclados), Chris Wolstenholme (bajo, coros) y Dominic Howard (batería)— ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo. Con nueve álbumes de estudio, desde Showbiz (1999) hasta Will Of The People (2022), la banda ha ganado dos premios Grammy al Mejor Álbum de Rock por The Resistance (2011) y Drones (2016). Su estilo, que mezcla rock progresivo, electrónica y metal, les ha valido un seguimiento global y un lugar como una de las bandas más influyentes del siglo XXI.

Con himnos como Plug In Baby, Hysteria y Knights Of Cydonia, Muse ha construido una carrera marcada por la experimentación y actuaciones en directo espectaculares. Unravelling no solo reafirma su capacidad para innovar, sino que también los posiciona como una fuerza vigente, lista para conquistar los escenarios europeos y, posiblemente, un nuevo capítulo discográfico en 2026. Los fans, mientras tanto, pueden disfrutar de este single como un aperitivo de lo que está por venir.

