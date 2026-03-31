My Precious Bunny avanza su debut con “KookieCannibal”, un estallido de nostalgia, experimentación y complicidad creativa

My Precious Bunny, el proyecto en solitario de Lily Wolter (conocida por su trabajo en Penelope Isles), continúa desvelando piezas de su inminente debut con “KookieCannibal”, un single que captura a la perfección el espíritu juguetón, emocional y profundamente artesanal que está marcando esta nueva etapa. El tema forma parte de A Moment In My Eyes, que verá la luz el 22 de mayo a través de Bella Union, y llega acompañado de un videoclip dirigido por la propia Wolter.

La canción nació casi por accidente, durante una tarde lluviosa de 2022 en la que Wolter y Allister Kellaway (Last Living Cannibal) se reunieron para improvisar sin expectativas. “Estuvimos trasteando con el Roland String synth y unas baterías de Logic sin saber que estábamos empezando algo que acabaría convirtiéndose en un álbum que haríamos juntos unos años después”, recuerda la artista. Aquel primer borrador fue creciendo a base de intercambios, ideas y melodías que se enviaban mutuamente, hasta que Kellaway añadió una línea de sintetizador con su Korg MS20 que, según Wolter, la dejó completamente fascinada: “Me enamoré perdidamente de ese momento y me transporta a un lugar nuevo cada vez que lo escucho”.

Durante la grabación del álbum en 2024, Wolter reescribió las letras para convertirlas en un homenaje a la época en la que ambos tocaban juntos en la Isla de Man siendo adolescentes, cuando todo parecía posible. El estribillo cuenta además con la voz de su hermano Jack Wolter (Penelope Isles / Cubzoa), reforzando ese tono de memoria compartida y optimismo juvenil que atraviesa toda la canción.

“KookieCannibal” llega tras el primer adelanto, “I Go Up, You Go Down”, y confirma que A Moment In My Eyes será un debut cargado de emoción, texturas cálidas y una sensibilidad melódica que combina lo íntimo con lo experimental. Un proyecto que, más que mirar al pasado, lo transforma en impulso creativo.

My Precious Bunny, una trayectoria que convierte la memoria y la experimentación en un lenguaje propio

Aunque My Precious Bunny es un proyecto reciente, Lily Wolter lleva más de una década construyendo un universo sonoro reconocible gracias a su trabajo en Penelope Isles, donde combinó armonías delicadas, producción detallista y un enfoque emocional siempre honesto. Su salto en solitario le ha permitido explorar un territorio más íntimo, donde la nostalgia, los recuerdos familiares y la experimentación electrónica conviven sin fricciones. Con A Moment In My Eyes, Wolter consolida una identidad propia que se nutre tanto de la calidez del indie pop como de la libertad creativa del bedroom pop y la electrónica artesanal. Su capacidad para convertir momentos cotidianos en canciones cargadas de significado la sitúa como una de las voces más interesantes de la escena alternativa británica actual.

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