Mystery Jets han abierto dos ventanas más a su séptimo disco, «A Hole To See The Sky Through», con el lanzamiento conjunto de «Flea Joint» y «Anaglypta». El doble single, publicado hoy, es el cuarto y quinto adelanto de un álbum que llegará el próximo 21 de agosto a través de Fiction Records y que sucede a «A Billion Heartbeats» (2020), el último trabajo de estudio que la banda había publicado hasta la fecha. Como ya contamos cuando repasamos «Soul River», tercer avance del disco, este séptimo álbum se perfila como uno de los regresos más esperados del indie británico en 2026.

El cuarteto londinense, liderado por Blaine Harrison, había roto su silencio discográfico hace unos meses con «Black Sage», su primer lanzamiento en seis años. Desde entonces, «A Hole To See The Sky Through» ha ido revelando su tracklist completo a través de sucesivos singles: «A Hole To See The Sky Through I», «Black Sage», «Doomsday Waltz», «God Rays», «Flea Joint», «Long Lonely Road», «Soul River», «Anaglypta» y «A Hole To See The Sky Through II». Nueve canciones que conforman el séptimo álbum de estudio de la banda.

Un doble adelanto que estira los límites del sonido de Mystery Jets

«Flea Joint» y «Anaglypta» funcionan como una doble cara A que muestra dos caminos distintos dentro del mismo disco. La primera es una pieza de indie rock hipnótico y repetitivo, construida a partir de sesiones de improvisación; la segunda es un tema más expansivo, de aire casi springsteeniano, con un concepto muy concreto detrás de su título.

Sobre el origen de «Flea Joint», Harrison ha explicado: «Queríamos crear algo que se sintiera muy lineal e hipnótico, así que durante varias noches calurosas de verano nos pusimos a improvisar melodías y ganchos sobre un entramado de bucles nerviosos y saltarines». El cantante ha detallado también que ese proceso de refinamiento gradual les recordó a piezas de Fela Kuti o Can, aunque el riff cíclico terminó acercándolos a la escena de Manchester de los años 80.

«Anaglypta» toma su nombre de un tipo de papel pintado en relieve muy popular entre los victorianos, que imitaba el aspecto del estuco ornamentado. Harrison ha situado la canción en un terreno más simbólico, recordando cómo ese mismo papel se convirtió más tarde en un recurso barato de caseros para disimular grietas en paredes y techos de viviendas humildes, una metáfora que la banda traslada al terreno emocional del tema.

Ambos temas llegan además acompañados del anuncio de una gira de actuaciones en tiendas por el Reino Unido durante el mes de agosto, con paradas en ciudades como Edimburgo, Glasgow, Liverpool, Leeds, Birmingham, Southampton, Nottingham, Bristol, Londres, Kingston y Brighton, pensada como antesala de la gira de conciertos que la banda emprenderá en noviembre.

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De Eel Pie Island al cosmos: dos décadas de evolución para llegar hasta aquí

Mystery Jets se formaron a principios de los años 2000 en Eel Pie Island, un pequeño islote en el Támesis, a las afueras de Londres, que terminaría convirtiéndose en parte fundamental de su identidad y de su mitología como banda. Desde su debut, Making Dens, el grupo se ganó fama de inconformista dentro del indie británico, mezclando rock alternativo, pop psicodélico e influencias progresivas con una escritura excéntrica que los distinguió de sus contemporáneos. Con el tiempo llegarían discos como Twenty One (2008), con el sencillo «Young Love» junto a Laura Marling como uno de sus mayores éxitos, y más adelante Curve of the Earth (2016), que el propio Harrison ha descrito como una mirada «desde el cielo hacia abajo». En 2020 publicaron A Billion Heartbeats, un disco de perspectiva más terrenal y política, centrado en la cultura de la protesta, al que siguió el álbum de versiones Home Protests, grabado en confinamiento.

«A Hole To See The Sky Through» llega precisamente en un año simbólico para la banda, que este 2026 celebra el 20º aniversario de Making Dens y el 10º de Curve of the Earth. El nuevo álbum, producido junto a Leo Abrahams (colaborador habitual de Brian Eno, Wild Beasts y Frightened Rabbit) en su estudio del este de Londres, cierra según la propia banda una especie de trilogía junto a Curve of the Earth y A Billion Heartbeats, volviendo esta vez la mirada «de nuevo hacia lo cósmico». El título está tomado de una obra minimalista de Yoko Ono, que ha dado su permiso expreso para que la pieza original ilustre la portada del disco, una postal blanca con un círculo recortado en el centro. En paralelo a la actividad del grupo, el bajista Jack Flanagan inició en 2022 su carrera en solitario con el álbum «Rides The Sky».

Una gira que mira ya hacia el otoño

Antes de que «A Hole To See The Sky Through» vea la luz el 21 de agosto, Mystery Jets recorrerán varias tiendas de discos británicas con actuaciones acústicas y firmas, en fechas que arrancan el 6 de agosto en Edimburgo y Glasgow y se prolongan hasta el 21 de agosto en Brighton, pasando por Liverpool, Leeds, Marlborough, Birmingham, Southampton, Nottingham, Bristol, Londres y Kingston. Esa gira de instores servirá de calentamiento para una gira de conciertos por el Reino Unido e Irlanda confirmada para noviembre, con fechas ya anunciadas en el SWG3 de Glasgow, el O2 Ritz de Manchester y el O2 Forum Kentish Town de Londres, entre otras ciudades.

▶ «Flea Joint» / «Anaglypta» — Mystery Jets | 2026 | Fiction Records

¿Con cuál de los dos adelantos os quedáis, el hipnotismo de «Flea Joint» o el simbolismo victoriano de «Anaglypta»? ¿Creéis que «A Hole To See The Sky Through» puede convertirse en el mejor disco de Mystery Jets en años? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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