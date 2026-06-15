Mystery Jets han publicado hoy «Soul River», el tercer adelanto de su séptimo álbum, A Hole To See The Sky Through, previsto para el 21 de agosto a través de Fiction Records. La canción no es un single de promoción convencional: es un tributo a un amigo íntimo de la banda y figura querida de su comunidad en Eel Pie Island (Twickenham), que se suicidó. «La canción es una celebración de una vida truncada que, sin embargo, sigue viva en nuestra memoria y en nuestra música», han declarado Blaine Harrison y el resto de la banda.

El disco que mira hacia arriba desde el abismo

A Hole To See The Sky Throughtiene un punto de partida poco habitual: su título es el de una obra de arte minimalista de Yoko Ono, una postal blanca con un círculo recortado en el centro. La propia artista les concedió permiso para usarla como portada. Ese gesto no es decorativo. La imagen de mirar al cielo a través de un agujero resume exactamente qué hace el álbum: encontrar apertura donde antes solo había herida.

El disco fue grabado con el productor Leo Abrahams (colaborador habitual de Brian Eno y productor de Frightened Rabbit) en su estudio en el este de Londres, y cierra una trilogía no declarada. Si ‘Curve Of The Earth’ (2016) miraba desde las alturas y ‘A Billion Heartbeats’ (2020) se hundía en lo cotidiano y político, este tercer capítulo levanta la vista desde el fondo: «de vuelta al cosmos, desde el abismo», en palabras de la propia banda.

«Soul River» encaja con precisión en esa lógica. Los dos singles anteriores, «Black Sage» y la canción titular, anticipaban un disco con energía y ambición expansiva. Este tercer adelanto revela la otra cara del álbum: nueve canciones que forman fragmentos de un todo temático construido sobre libertad, perdón, trauma y sabiduría. La banda describe a la persona homenajeada en «Soul River» como un «espíritu guardián» de Eel Pie Island, la pequeña isla sobre el Támesis donde Mystery Jets llevan arraigados desde sus inicios. Cantar sobre esa pérdida es también cantar sobre un lugar y sobre una manera de estar en el mundo.

Mystery Jets: Veinte años y una isla en el río

Mystery Jets se formaron en Eel Pie Island a principios de los 2000, y desde el primer momento su sonido fue difícil de encajar en una sola categoría. ‘Making Dens’ (2006) llegó con el empuje del post-punk revival pero con una personalidad demasiado propia para quedarse en él. ‘Twenty One’ (2008) los catapultó al circuito indie-pop británico con singles como «Two Doors Down». ‘Serotonin’ (2012) marcó un giro hacia sonidos más amplios y producidos. ‘Curve Of The Earth’ (2016) fue su disco más ambicioso hasta entonces, y ‘A Billion Heartbeats’ (2020) llegó en plena pandemia, urgente y comprometido políticamente.

Seis años después de aquel disco, y con «Soul River» como prueba de que su séptimo álbum no tiene miedo al silencio ni a la emoción directa, Mystery Jets llegan a ‘A Hole To See The Sky Through’ en el mejor momento posible para escucharlos: cuando hay algo que decir y saben exactamente cómo decirlo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.