Nacho Vegas incorpora ritmos y sonidos latinos en «La flor de la manzana»

Artista

Nacho Vegas

¿Por qué es noticia?

El artista asturiano presenta La flor de la manzana, primer adelanto del que será su próximo trabajo, cuyo título aún no ha desvelado y que publicará el sello vasco Oso Polita a primeros de 2022.

Sobre la canción y el vídeo

Se trata de un tema con aire latino en el que encontramos patrones rítmicos que van de la Bomba portorriqueña al Dembow dominicano. Eso es, más ni menos, el patrón del reggaeton, algo muy sorprendente teniendo en cuenta la trayectoria y sonido anterior del músico.

Las etiquetas no le van bien a un Nacho siempre curioso, pero lo que es seguro es que esta canción abre una nueva etapa en su trayectoria en la que nos toparemos con sonidos y ritmos que quizá no esperabais de él.

Partiendo de las percusiones afrocaribeñas de las puertorriqueñas Mancha ‘E Plátano, responsables también de los coros, y llegando hasta Texas y Willie Nelson, cuya canción Darknes On The Face Of The Earth, ha tenido mucho que ver en el sonido de esta canción. «Nos pareció todo un experimento, en esta nueva etapa de Nacho -explican los productores- unir las tradiciones latina y anglosajona para conseguir algo que no hubiera hecho antes». Una guitarra española «a lo Cohen» y los vientos de Alba Careta, Haitzea Martiartu y María Cofán, terminan de construir la canción.

Una estimulante combinación de sonidos interpretada magistralmente por la banda que ha grabado las nuevas canciones: Ferran Resines, Hans Laguna, Joseba Irazoki y Manu Molina, a quienes se sumará en el directo Juliane Heinemann en una gira cuyas primeras fechas se conocerán en breve.

Nacho Vegas – La flor de la manzana

Sobre Nacho Vegas

Nacho Vegas se curtió a principios de los 90 con Eliminator Jr., una de las primeras bandas indie de nuestro país. A mitad de la década se ganó el respeto de la crítica como líder de Manta Ray y poco tiempo después, decidió emprender una carrera como solista que le ha consagrado como uno de los grandes cantautores de nuestro país. Con letras intensas, fuertes referencias biográficas y canciones que alternan folk y rock, ha conseguido ser uno de los artistas más queridos de la escena.

Fuente: Apple Music

