Nada Surf lanzan “Losing”, un toque de esperanza en medio del nihilismo

La veterana banda de indie rock Nada Surf está a punto de lanzar su nuevo álbum Moon Mirror el próximo 13 de septiembre. Hasta ahora, han compartido los sencillos In Front Of Me Now y New Propeller, y ahora nos ofrecen otro adelanto del disco con Losing.

En esta canción, el vocalista Matthew Caws canta con un tono bastante nihilista pero que deja un pequeño rayo de esperanza al oyente.

Moon Mirror será el primer álbum de la banda desde 2020, cuando editaron Never Not Together. Se trata de su debut para su nuevo sello New West y fue producido por la propia banda con Ian Laughton y grabado en los famosos Rockfield Studios en Monmouthshire, Gales.

Tracklist de Nada Surf – Moon Mirror

01 “Second Skin”

02 “In Front Of Me Now”

03 “Moon Mirror”

04 “Losing”

05 “Intel And Dreams”

06 “The One You Want”

07 “New Propeller”

08 “Open Seas”

09 “X Is You”

10 “Give Me The Sun”

11 “Floater”