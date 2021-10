Neil Young & Crazy Horse estrenan «Heading West» como segundo adelanto de su próximo disco

Artista

¿Por qué es noticia?

El veterano músico canadiense y su banda estrenan Heading West, un nuevo adelanto de Barn, disco que publicarán el 10 de diciembre en Reprise Records. Se trata del segundo tema que conocemos del disco tras el estreno de Song Of The Seasons el mes pasado.

Tracklist del disco

01 Song of the Seasons

02 Heading West

03 Change Ain’t Never Gonna

04 Canerican

05 Shape of You

06 They Might Be Lost

07 Human Race

08 Tumblin’ Thru the Years

09 Welcome Back

10 Don’t Forget Love

Sobre Neil Young

Tras dejar la banda Buffalo Springfield en 1968, Neil Young logró establecerse como uno de los más influyentes y personales cantautores de su generación. El cuerpo de su obra se ubica en un segundo plano respecto de Bob Dylan en lo que hace a profundidad y pudo mantener su importante reputación así como sus ventas por un sorprendente y prolongado lapso. Desde los comienzos de su carrera como solista a finales de los 60 hasta finales de los 90, nunca dejó de escribir, grabar y tocar en vivo; su catálogo oficial sólo representa una porción de su obra ya que conservó en sus arcas innumerables cintas jamás lanzadas.

Fuente: Apple Music

