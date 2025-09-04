Neil Young vuelve al ataque con «Big Crime», su nuevo dardo musical contra Trump

El legendario músico canadiense Neil Young ha lanzado oficialmente Big Crime, una nueva canción de protesta que apunta directamente a la administración de Donald Trump. El tema fue estrenado en directo junto a su banda The Chrome Hearts durante un concierto en el Huntington Bank Pavilion de Chicago, y ya está disponible en plataformas de streaming y en su sitio Neil Young Archives, donde también ha compartido la letra completa y el audio del ensayo previo al show.

En Big Crime, Young no se anda con rodeos: “No more great again / There’s big crime in DC at the White House”, canta, denunciando lo que considera una deriva autoritaria en la capital estadounidense. La canción responde a la reciente declaración de “emergencia criminal” en Washington D.C. por parte de Trump, quien puso a la policía local bajo control federal y desplegó unos 800 soldados de la Guardia Nacional, además de agentes del FBI e ICE.

Este nuevo lanzamiento se suma a una larga tradición de canciones combativas en la carrera de Neil Young, que este año también ha publicado Let’s Roll Again y If You’re A Fascist, Get A Tesla, críticas directas al poder económico y tecnológico, en especial a Elon Musk. Además, ha participado en actos políticos como el mitin Fighting Oligarchy, organizado por Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y ha defendido públicamente a Bruce Springsteen en su enfrentamiento con Trump.

A pesar de sus declaraciones incendiarias, Young sigue girando por Estados Unidos, incluso tras expresar su preocupación por posibles represalias. Su reciente actuación en Glastonbury recibió elogios por su autenticidad y fuerza, demostrando que, a sus 79 años, sigue siendo una voz incómoda y necesaria en el panorama musical y político.

Neil Young: cinco décadas de música, rebeldía y evolución sonora

Desde sus primeros pasos en los años 60 con bandas como The Squires, The Mynah Birds y, sobre todo, Buffalo Springfield, Neil Young se ha consolidado como una figura esencial en la historia del rock. Su carrera en solitario arrancó con fuerza en 1969 con Neil Young y Everybody Knows This Is Nowhere, este último junto a Crazy Horse, su banda más emblemática. A lo largo de los años, ha alternado entre el folk introspectivo de Harvest y Prairie Wind, el rock abrasivo de Rust Never Sleeps y Ragged Glory, y experimentaciones con el grunge, el country y hasta el swing. Su participación en Crosby, Stills, Nash & Young y su colaboración con Pearl Jam en Mirror Ball le valieron el apodo de “el padrino del grunge”.

La discografía de Young es tan extensa como diversa: más de 40 álbumes de estudio, 22 en directo, decenas de sencillos y proyectos paralelos como Archives Series, que documenta su evolución artística. En los 80, su etapa con Geffen Records fue polémica por su giro estilístico, que incluyó discos como Trans y Everybody’s Rockin’, y que incluso llevó a la discográfica a demandarlo por “falta de interés comercial”. Pero Young nunca ha seguido las reglas del mercado: su música es vehículo de protesta, reflexión y autenticidad. En los 2000 y 2010, siguió activo con trabajos como Living with War, Americana y Psychedelic Pill, reafirmando su compromiso político y su energía creativa. A sus casi 80 años, sigue componiendo, girando y lanzando canciones como Big Crime, demostrando que su voz sigue siendo tan incómoda como imprescindible.

