Neil Young y los Chrome Hearts lanzan su nuevo single «Big Change»

Neil Young ha lanzado su primera canción con su nueva banda, Chrome Hearts. El tema, titulado Big Change, se estrenó el 17 de enero de 2025 y marca un nuevo capítulo en la carrera del legendario músico. La canción fue descrita por el ingeniero de sonido de Young, John Hanlon, como «rock’n’roll irreverente y ruidoso, una salpicadura de pintura en el lienzo al estilo de una pintura de Jackson Pollock».

El año pasado, Young anunció su primer concierto en vivo con los Chrome Hearts, una banda compuesta por el guitarrista Micah Nelson, el bajista Corey McCormick, el baterista Anthony Logerfo y el organista Spooner Oldham. La nueva canción fue producida por Lou Adler y grabada en el estudio Shangri-La de Rick Rubin en Malibú.

Recordemos que Micah Nelson, Corey McCormick y Anthony Logerfo son miembros de Promise of the Real, con quienes Neil Young ha colaborado en álbumes como The Monsanto Years, The Visitor y Paradox (Original Music From the Film), mientras que Spooner Oldham ha participado en varios álbumes de Young, incluyendo Harvest Moon y Silver & Gold.

Neil Young: Una carrera llena de éxitos y reinvenciones

Neil Young es una de las figuras más influyentes en la historia de la música rock. Desde sus inicios con Buffalo Springfield hasta su prolífica carrera en solitario, la discografía de Young incluye clásicos como Harvest, After the Gold Rush y Rust Never Sleeps, que han sido aclamados tanto por la crítica como por los fans.

A lo largo de su carrera, Young ha experimentado con diversos géneros, desde el folk y el rock hasta el grunge y la música electrónica. Su capacidad para adaptarse y evolucionar ha sido clave para su longevidad y éxito continuo. Además de su carrera en solitario, Young ha colaborado con numerosas bandas y artistas, incluyendo Crosby, Stills, Nash & Young y Crazy Horse.

