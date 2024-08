New Radicals apoyan a Kamala Harris con su primer lanzamiento en 25 años

New Radicals han lanzado nueva música por primera vez en 25 años para apoyar la campaña presidencial de Kamala Harris. La banda de Los Ángeles, conocida por su éxito de 1998 You Get What You Give, se separó poco después de su lanzamiento. Ahora, han compartido dos versiones: Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor y Lost Stars de la banda sonora de Begin Again. Ambas canciones fueron escritas por el líder de la banda, Gregg Alexander.

Alexander anunció las nuevas canciones en una carta abierta a Doug Emhoff, esposo de Harris, quien ha utilizado You Get What You Give en varios eventos de campaña. Alexander describe las canciones como un “regalo musical” para Emhoff y los fans de la banda, con el objetivo de “apoyar la causa de la democracia”. Sin embargo, aclaró que esto no marca un regreso de la banda, sino un esfuerzo por contribuir a la lucha por la libertad.

En el pasado, New Radicals se reunieron en 2021 para un evento virtual en la inauguración del presidente Joe Biden. La canción Lost Stars fue escrita por Alexander y Danielle Brisebois para la película Begin Again y fue nominada a un Premio de la Academia. Además, Alexander reveló que la versión original de Murder on the Dancefloor incluía una letra sobre fumar marihuana, que fue modificada por Ellis-Bextor.