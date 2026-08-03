Pocas bandas han logrado que un solo verano defina toda una carrera. New Radicals son una de ellas: en 1998 arrasaron con “You Get What You Give” y, apenas un año después, se esfumaron sin dejar rastro discográfico. Ahora, 28 años más tarde, el grupo liderado por Gregg Alexander ha roto su silencio con “One Night Only (Break Loose Break Free!)”, su primera canción completamente nueva desde entonces.

No es la primera vez que New Radicals dan señales de vida en las últimas dos décadas. Ya se reunieron por sorpresa para tocar en la investidura de Joe Biden en 2021, y en 2024 grabaron sus propias versiones de dos de sus composiciones más conocidas para otros artistas para apoyar la campaña de Kamala Harris. Pero ninguno de esos episodios incluía material inédito. Esta vez sí.

El tema forma parte de la banda sonora de One Night Only, la comedia romántica protagonizada por Monica Barbaro y Callum Turner que llega a los cines el 7 de agosto de 2026. La película, ambientada en un mundo donde el sexo antes del matrimonio solo está permitido una noche al año, ha publicado un adelanto de su soundtrack con tres canciones: la de New Radicals, una versión de King Princess del clásico disco “Love Is in the Air” (John Paul Young, 1977) y un adelanto de la partitura firmada por Este Haim junto a Christopher Stracey, ambos también presentes en el reparto de la cinta.

“One Night Only (Break Loose Break Free!)” está escrita e interpretada por Gregg Alexander, Danielle Brisebois y Nick Lashley, marido de Brisebois y colaborador habitual del dúo en los últimos años. Musicalmente, el tema mantiene el pop-rock de piano contundente y los pasajes hablados que definieron Maybe You’ve Been Brainwashed Too, el único álbum de la banda, publicado en 1998.

El reparto de One Night Only, dirigida por Will Gluck, incluye además a Molly Ringwald, LeVar Burton, Maya Hawke, Julia Fox y Nicholas Braun, y comenzó a rodarse en Nueva York en septiembre de 2025. El propio hecho de que King Princess y Este Haim aparezcan tanto delante de la cámara como en los créditos musicales de la banda sonora ha alimentado buena parte del interés previo al estreno, pero ha sido la vuelta de New Radicals la que más ha sorprendido a la prensa musical: el lanzamiento se produjo sin apenas promoción el 31 de julio, casi como una nota a pie de página dentro del adelanto del soundtrack, lo que no ha impedido que medios como Rolling Stone o Stereogum lo destacaran como la noticia musical real detrás del estreno cinematográfico.

Eso sí, conviene matizar el titular de «primera canción en 28 años» que ha circulado estos días. En 2015, Alexander y Brisebois grabaron su propia versión de “Lost Stars”, aunque no bajo el nombre New Radicals; esa grabación fue reeditada en 2024 y acreditada retroactivamente a la banda antes de desaparecer de las plataformas de streaming. Si se cuenta esa versión, algunos prefieren hablar de la primera canción en 11 años. Lo que nadie discute es que se trata de la primera composición enteramente nueva, no reciclada de otro proyecto, desde 1998.

Del éxito accidental a la sombra de la escritura

New Radicals nacieron en Los Ángeles en 1997 como el proyecto personal de Gregg Alexander, que escribió, produjo y cantó prácticamente todo el material del grupo bajo una política de «puerta giratoria»: los únicos miembros permanentes fueron el propio Alexander y la teclista y corista Danielle Brisebois, antigua actriz infantil, mientras el resto de la formación cambiaba con cada gira o sesión de grabación. “You Get What You Give”, single de Maybe You’ve Been Brainwashed Too, se convirtió en un fenómeno global, pero Alexander, cansado de la promoción y las giras, disolvió la banda en 1999 antes incluso de publicar el segundo sencillo. Desde entonces se reinventó como uno de los compositores y productores más solicitados del pop, firmando temas como “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor, “The Game of Love” de Santana junto a Michelle Branch, o “Lost Stars”, la canción de la película Begin Again interpretada por Keira Knightley y Adam Levine que le valió una nominación al Oscar en 2015.

Esa doble vida, la del artista que rechazó sistemáticamente ofertas de reunión y gira durante años y la del compositor que seguía marcando la actualidad pop desde la sombra, es la que conecta directamente con la noticia de esta semana. Cada reaparición de New Radicals, desde la investidura de Biden hasta las versiones de 2024, apuntaba a un artista que nunca cerró del todo la puerta. “One Night Only (Break Loose Break Free!)” confirma que, casi tres décadas después, Alexander y Brisebois todavía tienen algo propio que decir bajo el nombre que los hizo famosos, aunque sea, de momento, un asunto de una sola noche.

▶ “One Night Only (Break Loose Break Free!)” — New Radicals | 31 de julio de 2026 | Banda sonora de One Night Only

¿Crees que este regreso puntual abrirá la puerta a un segundo álbum de New Radicals, o se quedará en un episodio aislado como los anteriores?

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