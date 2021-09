Nick Cave pone música a la “timidez” en una nueva canción basada en las cartas de sus fans

Nick Cave ha publicado su nuevo single Shyness, basado en una carta recibida a través de su sitio web Red Hand Files.

Sobre la canción

La inspiración viene de dos cartas en concreto en las que dos fans le preguntaban, en primer lugar, qué era para él la timidez, y en segundo lugar, cómo había sido su primera cita con su mujer.

Sobre la timidez, Cave respondió que “es el sonido tentativo de la orquesta que se afina antes de que comience la sinfonía. Es una pieza musical hermosa y fracturada en sí misma. Es la orquesta que intenta encontrar su intención compartida y se acaba demasiado rápido si me preguntas”.

Y acerca de la primera cita con su mujer, relató: “Mi esposa, Susie, tiene una timidez de colibrí. En encuentros sociales, se muestra a sí misma por un momento mágico e ingrávido y luego se aleja. Es como si estuviera tan profundamente sintonizada con la incomodidad inherente de los demás, tanto si la demuestren como si no, que la situación se vuelve abrumadora. Es una cosa rara, una exhibicionista que odia ser vista”.

A todo ello le ha puesto música, y en modo spoken word junto a Warren Ellis y la Sydney Symphony Orchestra, podemos disfrutarlo a continuación.

Nick Cave – Shyness Single

Y si quieres hacerte con el single, puedes conseguirlo aquí.

Sobre Nick Cave

From Her To Eternity, en 1984, fue su primer disco. La formación surgió de la alianza entre el post-punk y las tesituras de rock sensible y personal del cantante Nick Cave y el guitarrista Mick Harvey. El grupo produjo durante 30 años 16 discos en los que va evolucionando sónicamente pero mantiene una delicadeza triste y encantadora. En 1987, Win Wenders cuenta con la banda para su mítica película Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos