Nilüfer Yanya lanza «Mutations», un adelanto de su próximo álbum «My Method Actor»

Nilüfer Yanya ha lanzado su nuevo sencillo Mutations, una canción que forma parte de su próximo álbum My Method Actor, que se lanzará el 13 de septiembre a través de Ninja Tune. En Mutations, Yanya explora el cambio sutil y constante que ocurre a medida que las circunstancias moldean a una persona. Según la artista, la canción trata sobre la evolución y la supervivencia, más que sobre una transformación dramática.

Este sencillo sigue a otros lanzamientos recientes como Call It Love, destacado por NPR, Method Actor, elogiado por The FADER, y Like I Say (I runaway), que fue incluido en la lista de ‘Las 40 Mejores Canciones del 2024’ del New York Times. Las canciones de Yanya se caracterizan por sus letras específicas y a veces surrealistas, que reflejan su proceso creativo y su forma de resolver problemas a través de la música.

My Method Actor incluye un total de 11 pistas y sigue a los álbumes anteriores de Yanya, PAINLESS y Miss Universe, ambos aclamados por la crítica. La artista ha ganado reconocimiento por sus presentaciones en programas como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Late Night with Stephen Colbert, y ha colaborado con artistas como Adele, the XXy Mitski. Además, Yanya es cofundadora del proyecto comunitario Artists In Transit, que ofrece apoyo a comunidades desplazadas.