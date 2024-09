Nilüfer Yanya nos transporta a los 80 con «Made Out Of Memory»

La artista Nilüfer Yanya está a punto de lanzar su esperado nuevo álbum My Method Actor el 13 de septiembre a través de Ninja Tune, con el que dará continuidad a su aclamado trabajo de 2022, PAINLESS.

Hasta ahora, Yanya ha compartido varios sencillos del próximo álbum, incluyendo Like I Say (I runaway), Method Actor, Call It Love y Mutations, y ahora llega el turno de un quinto adelanto titulado Made Out Of Memory.

Made Out Of Memory es una pista de synth-rock rica en texturas que evoca la sensación de una canción de banda sonora de los años 80, pero con un toque moderno y atmosférico. La canción ha sido descrita como si Irene Cara grabara en una catedral con eco, justo después de ser tranquilizada, lo que le da un sonido único y fresco.

El álbum My Method Actor promete ser una continuación emocionante de la carrera de Yanya, mostrando su habilidad para mezclar géneros y crear sonidos innovadores.