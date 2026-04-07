Niña Polaca celebran el milagro cotidiano del amor en “La Platería”, último adelanto de su próximo álbum

Niña Polaca siguen afinando el tiro antes de la llegada de ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, su tercer álbum, y hoy presentan “La Platería”, un nuevo adelanto que vuelve a situar a la banda en ese punto donde la emoción se mezcla con la cotidianidad sin perder ni un gramo de frescura. El single llega acompañado de una noticia mayor: las entradas para el concierto más ambicioso de su carrera —15 de enero de 2027 en el Movistar Arena— ya están a la venta.

En “La Platería”, Niña Polaca abrazan una idea del amor que siempre ha rondado su imaginario, pero aquí lo hacen desde un lugar más luminoso. La canción se mueve alrededor de ese instante en el que el tiempo parece detenerse y, sin buscarlo, aparece alguien que te descoloca por completo. Como explica el propio texto promocional, “el amor aparece justo cuando dejas de buscarlo, de repente, en forma de milagro cotidiano”. Y esa sensación de descubrimiento íntimo, casi silencioso, se convierte en el motor emocional del tema.

El single también sirve para seguir desvelando detalles del álbum de las seis portadas, un proyecto que llegará el 17 de abril y que contará con una edición especial formada por una portada genérica y cinco más, cada una dedicada a un miembro de la banda. Una propuesta que encaja con la personalidad del grupo: directa, juguetona y con un punto de complicidad hacia su comunidad de seguidores.

Con “La Platería”, Niña Polaca confirman que su tercer disco apunta a ser el más ambicioso de su trayectoria, tanto en concepto como en alcance. Y con un Movistar Arena en el horizonte, la banda parece preparada para dar un salto que lleva tiempo gestándose.

Niña Polaca: una carrera construida a base de honestidad, guitarras y una identidad inconfundible

Desde su irrupción en la escena independiente, Niña Polaca han sabido convertir su mezcla de urgencia guitarrera, letras afiladas y sensibilidad pop en una de las propuestas más reconocibles del panorama nacional. Tras sus primeros lanzamientos, el grupo consolidó su nombre con discos que capturaban el espíritu de una generación que se mueve entre la ironía, la vulnerabilidad y la celebración compartida. Con Asumiré la muerte de Mufasa y De la línea diez al sol, la banda demostró que su narrativa podía crecer sin perder espontaneidad. Ahora, con ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, parecen dispuestos a abrir una nueva etapa, más ambiciosa y emocionalmente expansiva. Su evolución constante, su conexión con el público y su capacidad para convertir lo cotidiano en himno los han situado como una de las bandas clave del indie español contemporáneo.

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