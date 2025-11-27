Niña Polaca se planta contra la turistificación con un nuevo himno indie

La escena independiente española sigue encontrando en Niña Polaca una de sus voces más reconocibles y necesarias. La banda madrileña, absolutamente consolidada como uno de los grupos más a tener en cuenta de nuestra escena, acaba de presentar La Codicia y Capital de las Fuerzas Extranjeras, segundo adelanto de su esperado tercer álbum previsto para abril de 2026. El tema, inspirado en la tradición mediterránea de Joan Manuel Serrat y Lluís Llach, es una denuncia directa contra el destrozo de las costas y la turistificación que transforma barrios y paisajes en decorados vacíos.

El single llega después de Suena ABBA cuando enciendes el motor, primera pista del nuevo trabajo, y confirma el giro más reflexivo y comprometido de la banda. En palabras de Álvaro Surma, cantante y compositor, la canción nace de un dolor personal al constatar que los paisajes descritos en clásicos como País Petit o Mediterráneo ya no existen. Esa rabia se convierte en motor creativo y en un manifiesto contra los abusos del capitalismo cultural.

El grupo, que reunió a 16.000 personas en el Puente del Rey de Madrid en octubre de 2025, ya tiene confirmada su presencia en festivales clave de 2026 como FIB, Portamérica, Festival Mediterránea y Vive Linares. Con este nuevo adelanto, Niña Polaca no solo refuerza su posición en la escena indie nacional, sino que se atreve a cuestionar las normas de la industria musical, lanzando un tema que no encaja en el concepto tradicional de “single” pero que sí aporta un discurso necesario.

La apuesta conecta con una tendencia global: bandas que utilizan el indie como plataforma de crítica social. En la escena internacional podemos ver cómo proyectos similares —desde Fontaines D.C. hasta IDLES— han revitalizado el género con mensajes políticos y sociales. En ese contexto, el nuevo material de Niña Polaca se inscribe en una corriente que busca devolver a la música independiente su capacidad de incomodar y provocar reflexión.

De la rabia juvenil al reconocimiento nacional: la trayectoria de Niña Polaca

La historia de Niña Polaca es la de un grupo que ha sabido transformar la energía juvenil en un proyecto sólido dentro del panorama indie español. Formados en Madrid a finales de la década de 2010, comenzaron a llamar la atención con un sonido fresco que mezclaba guitarras crudas, letras directas y un espíritu irreverente. Su debut llegó con el EP De la línea diez al sol (2019), donde ya se intuía esa mezcla de ironía y desencanto que pronto se convertiría en su sello.

El verdadero salto llegó con su primer álbum, Asumiré la muerte de Mufasa (2020), un trabajo que les situó en el radar de la prensa especializada y les permitió empezar a llenar salas. Canciones como Madrid sin ti o Nora conectaron con una generación que encontraba en sus letras un espejo de la precariedad, las relaciones fugaces y la vida urbana. En 2022 publicaron Trendy, su segundo disco, que consolidó su posición con himnos como Pinta Malasaña y El coche fantástico. Este álbum les abrió las puertas de festivales como Mad Cool y Primavera Sound, donde demostraron que su directo podía competir con bandas internacionales.

La progresión ha sido constante: de pequeños escenarios a congregar decenas de miles de personas, siempre manteniendo un discurso honesto y cercano. Con el anuncio de su tercer álbum para 2026, Niña Polaca se enfrenta al reto de evolucionar sin perder la esencia que les ha hecho únicos. La inclusión de temas como Suena ABBA cuando enciendes el motor y La Codicia y Capital de las Fuerzas Extranjeras apunta a una etapa más madura, donde la crítica social y la reflexión se suman a su habitual ironía. Si algo ha demostrado la banda es que sabe crecer sin traicionar su identidad, y que su voz seguirá siendo imprescindible en la música independiente española.

