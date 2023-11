Noel Gallagher nos anima con su nueva canción «We’re Gonna Get There In The End»

Noel Gallagher, el ex líder de Oasis, ha lanzado su nueva canción We’re Gonna Get There In The End, que forma parte de su último álbum con su banda Noel Gallagher’s High Flying Birds, titulado Council Skies. La canción es un himno optimista y esperanzador, que Gallagher escribió en una noche durante la pandemia, buscando transmitir un mensaje positivo y alentador a sus fans.

La canción se estrenó como una demo en la Nochevieja de 2020, y desde entonces ha recibido una gran acogida por parte del público y la crítica. La canción se ha convertido en el sexto y último sencillo del álbum Council Skies, que salió en junio de 2023, y que contiene otros éxitos como Open The Door, See What You Find, Dead To The World, Easy Now y Pretty Boy.

El vídeo de la canción, que puedes ver aquí, muestra imágenes del concierto que Gallagher y sus High Flying Birds dieron en el Parque Wythenshawe de Manchester en el verano de 2023, ante miles de fans entusiasmados. El concierto fue uno de los primeros eventos musicales en vivo que se celebraron tras el levantamiento de las restricciones por el coronavirus, y fue una muestra de la energía y el carisma que caracterizan a Gallagher sobre el escenario.

Gallagher y sus High Flying Birds no se detienen, y tienen previsto iniciar una gira por arenas en el próximo mes, que incluye una fecha en el OVO Arena Wembley de Londres, donde seguro que harán vibrar a sus seguidores con sus canciones.

Noel Gallagher sigue siendo uno de los artistas más influyentes y admirados del rock británico, y con este We’re Gonna Get There In The End nos demuestra que sigue teniendo mucho que ofrecer, y que no pierde la fe ni el ánimo ante las dificultades. Es una canción que nos invita a creer en nosotros mismos y en el futuro, y que nos hace sentir que, efectivamente, vamos a llegar al final.