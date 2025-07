Nova Twins desatan su poder con el single «N.O.V.A» de su próximo álbum «Parasites & Butterflies»

El dúo británico Nova Twins, formado por Amy Love y Georgia South, ha vuelto a encender la escena musical con su nuevo single N.O.V.A, un adelanto de su tercer álbum Parasites & Butterflies, que llegará el 29 de agosto de 2025 a través de Marshall Records. Producido por Rich Costey (conocido por trabajar con Muse y Foo Fighters), N.O.V.A es una explosiva mezcla de rock, punk y elementos electrónicos que celebra la identidad y el orgullo. Amy y Georgia explican que la canción rinde homenaje a las mujeres de su familia y rechaza cualquier disculpa por ser quienes son, destacando su experiencia como mujeres negras en el rock, un género donde la representación ha sido escasa. El videoclip, dirigido por Charlie Rees, muestra a las artistas liderando un moshpit lleno de mujeres, reforzando su mensaje de empoderamiento y unidad.

Parasites & Butterflies promete ser un viaje que fusiona caos y belleza, explorando temas como la identidad, la salud mental y la vulnerabilidad. Este single sigue a los potentes Monsters, Soprano y Piranha, consolidando el estilo crudo y rompedor del dúo. Además, Nova Twins se embarcará en una gira europea en septiembre y octubre de 2025, con paradas en Barcelona (3 de octubre, La 2 de Apolo) y Madrid (4 de octubre, Sala Villanos). Tras su paso por festivales como Hellfest y colaboraciones con Lenny Kravitz, el dúo está listo para conquistar con su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Tracklist de Nova Twins – Parasites & Butterflies

1. Glory

2. Piranha

3. Monsters

4. Soprano

5. Drip

6. N.O.V.A

7. Sandman

8. Hummingbird

9. Parallel Universe

10. Hide & Seek

11. Hurricane

12. Black Roses

Nova Twins: rompiendo barreras con su explosiva fusión de punk y rock

Nova Twins, el dúo británico formado por Amy Love (voz y guitarra) y Georgia South (bajo y coros), irrumpió en la escena londinense en 2016 con un sonido que mezcla punk, rock alternativo y toques electrónicos, desafiando los estereotipos de un género históricamente dominado por hombres blancos. Desde sus inicios, se han destacado por su energía visceral y letras que abordan el empoderamiento, la identidad y la resistencia como mujeres negras en el rock. Su primer EP, Nova Twins EP (2016), presentó un estilo crudo que captó atención inmediata, seguido por el single Bassline Bitch (2017), un himno que las posicionó como una fuerza disruptiva. Su ascenso incluyó giras con bandas como Wolf Alice y Enter Shikari, además de actuaciones en festivales como Glastonbury y Hellfest, consolidándolas como referentes de la nueva ola del rock británico.

En 2020, Nova Twins lanzó su álbum debut Who Are the Girls?, un trabajo aclamado por su audacia y mezclas de géneros, con canciones como Taxi y Vortex que capturan su intensidad. Este disco les valió nominaciones a premios como los NME Awards. En 2022, llegó Supernova, un álbum más pulido pero igual de feroz, con tracks como Antagonist y Cleopatra, que reforzaron su mensaje de inclusión y poder femenino. Ahora, con su tercer álbum Parasites & Butterflies (2025) en el horizonte, liderado por singles como N.O.V.A y Piranha, el dúo promete seguir rompiendo moldes, fusionando caos y belleza en su propuesta más ambiciosa hasta la fecha.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.