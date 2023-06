Nueva Canción: Geese – «I See Myself»

Geese, la banda de rock estadounidense, tiene nuevo álbum 3D Country. Este nuevo disco verá la luz a finales de esta misma semana, el 23 de junio a través de Partisan Records/Play It Again Sam.

Los jóvenes de Brooklyn ya nos han ido dejando migas de pan por el camino. A lo largo de estos meses han compartido con sus fans varios de los singles que encontraremos en el álbum: la canción que da nombre al disco 3D Country, Cowboy Nudes, y Mysterious Love. Hoy nos han deleitado con una nueva pista: I See Myself.

Este nuevo tema es un funk-rock indiferente con armonías de fondo inspiradas en el evangelio. Uno de los integrantes del grupo, Cameron Winter, dijo en el comunicado de prensa:

«I See Myself fue una de las últimas canciones que reunimos para el álbum. Me inspiré en mis canciones favoritas de Funkadelic, que son absolutamente simples y tienen grandes coros con hermosos coros, así que esta fue nuestra versión de algo así. Esta podría ser la primera canción de amor propiamente dicha de Geese. Ver tu humanidad reflejada en otra persona es una de las conexiones más puras que existen, para mí. Pero creo que también hay una oscuridad lírica en la canción, sobre querer salvar a alguien que amas de algo malvado e imparable.»

Podéis escuchar este nuevo single a continuación: