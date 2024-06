Jamie xx y Robyn nos traen «Life», la colaboración estrella que nos hará vibrar este verano

Jamie xx ha unido fuerzas con la icónica Robyn para lanzar su nuevo sencillo Life, una pista que promete ser la banda sonora del verano y un adelanto de su esperado segundo álbum en solitario In Waves.

La colaboración es un testimonio del talento y la creatividad de ambos artistas. Jamie xx, conocido por su habilidad para fusionar sonidos y crear atmósferas envolventes, ha descrito Life como una creación rápida y apasionante, perfecta para las vibrantes noches de Ibiza. Por su parte, Robyn ha expresado su entusiasmo por ver cómo la canción hará bailar a la gente en los próximos meses.

El nuevo álbum In Waves está programado para ser lanzado el 20 de septiembre y viene cargado de colaboraciones estelares, incluyendo a Romy y Oliver Sim de The xx, así como a Honey Dijon, Kelsey Lu, John Glacier, Panda Bear, The Avalanches y Oona Doherty. Con este proyecto, Jamie xx busca capturar la alegría y la introspección que a menudo se encuentran en los mejores momentos en la pista de baile.

La expectativa por In Waves es alta, especialmente después de la exitosa carrera de Jamie xx con su álbum debut In Colour y su trabajo con The xx. Estaremos muy atentos…