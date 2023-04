Nuevo disco: Bar Italia – «Tracey Denim»

Bar Italia, el trío de rock alternativo formado por Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi y Sam Fenton, ha anunciado su nuevo disco Tracey Denim, que verá la luz el próximo 19 de mayo en formato digital y CD y el 8 de septiembre en vinilo a través de Matador Records. Además, la banda ha compartido el vídeo de su nuevo single Punkt, una canción cargada de energía y actitud que sigue a la ya conocida Nurse!.

Sobre el nuevo disco Tracey Denim:

¿Qué sabemos sobre el disco? Bar Italia ha grabado y producido su propio disco con la mezcla de Marta Salogni. Será su debut en Matador Records tras publicar dps álbumes, un EP y varios singles en el sello World Music de Dean Blunt.

Sobre Punkt

Punkt habla sobre el miedo, el control y el poder de las pesadillas, con un sonido que nos lleva al proto-indie de finales de los 80 y acompañado de un sencillo videoclip en blanco y negro con protagonismo de los tres miembros de la banda.

Tracklist del disco

Tracey Denim consta de 15 canciones, que son las siguientes:

1. guard

2. Nurse!

3. punkt

4. my kiss era

5. F.O.B

6. Missus Morality

7. yes i have eaten so many lemons yes i am so bitte

8. changer

9. Horsey Girl Rider

10. NOCD

11. best in show

12. Clark

13. harpee

14. Friends

15. maddington