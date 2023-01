Nuevo disco: Belle & Sebastian – «Late Developers»

Belle & Sebastian acaba de dejar caer una bomba para sus fans con el anuncio de su nuevo álbum Late Developers, que se publicará este viernes 13 de enero. Los veteranos del indie rock escocés también han compartido el single principal del álbum, I Don’t Know What You See In Me, que marca la primera vez que co-escriben uno de sus temas, en este caso junto al productor e intérprete Pete Ferguson. El sencillo muestra un sonido pop electrónico fresco con un guiño a las power ballads de los 90 y marca una nueva dirección para la banda.

El líder de la banda, Stuart Murdoch, habló sobre la colaboración con Ferguson y dijo: «De hecho, habíamos estado hablando durante un par de años antes de que hiciéramos esta colaboración. Acababa de firmar con un sello importante, era fanático de Belle & Sebastian, y preguntó si había algo en lo que nos gustaría colaborar, o si podía colaborar con algunas letras. Cuando llegó esta canción, dije: ‘Hagamos esta con la banda, la cantaremos para ti y puedes tener el control total, producirla y mezclarla’. Pensamos que era lo suficientemente fuerte como para dejarla en nuestro disco « en nuestro registro”.Pensamos que era lo suficientemente fuerte como para incluirlo en nuestro disco « . Murdoch también señaló que fue gratificante ver que la banda ha seguido atrayendo a las nuevas generaciones, y que incluso los fans más jóvenes han descubierto su música por sí mismos.

Late Developers nació de las mismas sesiones que el álbum anterior de la banda, A Bit of Previous, que lanzaron hace apenas ocho meses. El álbum se grabó en el Glasgow natal de la banda en 2021 después de que se cancelaran los planes para grabar en Los Ángeles debido a la pandemia de COVID-19. Murdoch reveló que después del tiempo de inactividad del encierro, tenía «alrededor de 30 canciones» listas para el nuevo álbum y decidió dividirlas en dos lanzamientos separados. Late Developers se describe como el más divertido de los dos, y Murdoch afirma: «El segundo LP es el LP divertido. Incluso si algunas de las canciones tienen un tema serio, fue divertido armarlas».

Belle & Sebastian han estado haciendo música juntos desde 1996 y han lanzado un total de 12 álbumes de estudio. Con el lanzamiento sorpresa de Late Developers, Belle & Sebastian nos continuarán sorprendiendo con su sonido y elegancia.

Tracklist de Late Developers

1. Juliet Naked

2. Give A Little Time

3. When We Were Very Young

4. Will I Tell You A Secret

5. So In The Moment

6. The Evening Star

7. When You’re Not With Me

8. I Don’t Know What You See In Me

9. Do You Follow

10. When The Cynics Stare Back From The Wall

11. Late Developers