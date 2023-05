Nuevo disco: Bonnie “Prince” Billy – «Keeping Secrets Will Destroy You»

El cantautor estadounidense Bonnie “Prince” Billy ha anunciado su regreso con un nuevo álbum en solitario que llevará por título Keeping Secrets Will Destroy You. El disco saldrá a la luz el próximo 11 de agosto de 2023 a través del sello Drag City, y será el primero que publica bajo su propio nombre desde I Made a Place, lanzado en 2019.

Un video hecho sin escuchar la música

Como adelanto del álbum, Bonnie “Prince” Billy ha compartido el primer sencillo, Bananas, que viene acompañado de un video musical muy peculiar. El director Ethan Osman hizo el video sin haber oído la canción, basándose solo en las instrucciones que le dio el propio Bonnie “Prince” Billy. El resultado es una mezcla de imágenes surrealistas y humorísticas que no tienen relación con la música.

Un álbum con sabor a Kentucky

Keeping Secrets Will Destroy You es el sucesor de I Made a Place, el último álbum en solitario de Bonnie “Prince” Billy, y de los dos discos colaborativos que lanzó en 2021: Superwolves, junto a Matt Sweeney, y Blind Date Party, junto a Bill Callahan. El nuevo álbum fue grabado en Louisville, Kentucky, el estado natal de Bonnie “Prince” Billy, y cuenta con la colaboración de varios instrumentistas y vocalistas locales que tocan instrumentos como violín, teclado, mandolina y saxofón. El álbum promete ser una nueva muestra del talento y la creatividad de Bonnie “Prince” Billy, uno de los artistas más originales e influyentes de la escena folk alternativa.

Tracklist de Keeping Secrets Will Destroy You:

01 Like It or Not

02 Behold! Be Held!

03 Bananas

04 Blood of the Wine

05 Sing Them Down Together

06 Kentucky Is Water

07 Willow, Pine and Oak

08 Trees of Hell

09 Rise and Rule (She Was Born in Honolulu)

10 Queens of Sorrow

11 Crazy Blue Bells

12 Good Morning, Popocatépetl