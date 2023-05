Nuevo disco: Bush Tetras – «They Live in My Head»

Bush Tetras son una de esas bandas legendarias que marcaron una época en la escena underground de Nueva York a finales de los 70 y principios de los 80. Con su sonido angular y nervioso, mezcla de post-punk, no-wave, dance-punk y avant-funk, se ganaron el respeto y la admiración de sus contemporáneos y de las generaciones posteriores. Su canción más conocida, Too Many Creeps, es todo un himno del desencanto urbano y la paranoia social.

Un nuevo disco tras 11 años

Después de varias idas y venidas, cambios de formación y largos silencios discográficos, Bush Tetras han anunciado su regreso con un nuevo álbum titulado They Live in My Head, que saldrá a la venta el próximo 28 de julio a través del sello Wharf Cat Records. Se trata de su primer disco en 11 años, y el cuarto de su carrera, que abarca más de cuatro décadas de trayectoria. El disco ha sido producido por Steve Shelley, el batería de Sonic Youth, que también ha colaborado tocando la batería en el álbum. El resto de la banda está formado por los fundadores Cynthia Sley (voz) y Pat Place (guitarra), y el bajista Rocky O’Riordan.

Un primer adelanto: Things I Put Together

El álbum incluye 11 canciones, entre las que se encuentra el primer single Things I Put Together, que ya se puede escuchar en las plataformas digitales. Se trata de un tema que recupera la esencia de Bush Tetras, con una guitarra afilada y punzante, una voz desafiante y una base rítmica contundente. La letra habla de la necesidad de romper con el pasado y empezar de nuevo: “Still I won’t keep those things I put together / No never!”

Un homenaje a Laura Kennedy y una versión de John Lennon

El disco también contiene una versión del clásico Cold Turkey de John Lennon, que la banda ya había interpretado en directo en varias ocasiones. Según ha explicado Cynthia Sley en una entrevista con Pitchfork, la canción tiene un significado especial para ella, ya que refleja su lucha contra la adicción a las drogas. “Es una canción muy personal para mí. La he cantado muchas veces en mi vida y siempre me ha ayudado a superar momentos difíciles”, ha dicho.

El álbum es el primero desde el fallecimiento de la bajista original Laura Kennedy en 2011, a quien la banda rinde homenaje con este trabajo. Según ha comentado Pat Place, el disco es el resultado de una serie de sesiones de grabación en el estudio de Steve Shelley en Hoboken, Nueva Jersey, que comenzaron alrededor del lanzamiento de su recopilatorio Rhythm and Paranoia: The Best of Bush Tetras en 2021.

Un sonido crudo y experimental

El disco muestra la evolución y la madurez de la banda a lo largo de los años, pero sin perder su espíritu rebelde y experimental. Con influencias del funk, el dub y el rock alternativo, Bush Tetras demuestran que siguen siendo una fuerza creativa y una referencia para el sonido no-wave.

Un disco disponible para reservar

El álbum ya se puede reservar en la página de Bandcamp de la banda, donde también se puede ver la portada y el listado de canciones.

01 Bird on a Wire

02 Tout Est Meilleur

03 Things I Put Together

04 2020 Vision

05 I Am Not a Member

06 Walking Out the Door

07 So Strange

08 Ghosts of People

09 They Live in My Head

10 Another Room

11 The End