Nuevo disco: Camp Cope – «Running With the Hurricane»

La banda australiana ha anunciado ‎tercer álbum, que se llamará Running With the Hurricane‎‎ y nos presentan con la canción del mismo título.

Sobre el nuevo disco

Título: Running With the Hurricane‎‎

Fecha de publicación: 25 de marzo

Sello: Run for Cover

Sobre el disco: Ha sido producido por Maq y la ingeniera de sonido Anna Laverty en los Sing Sing Recording Studios a las afueras de Melbourne. Al respecto, la cantante Georgia Maq ha afirmado que «en nuestro primer disco, nos sumergimos en lo que Camp Cope iba creando, en el segundo álbum éramos nosotros disfrutando de estar en el meollo de la cuestión, y ahora este álbum trata sobre cómo hemos salido del otro lado. Y hemos salido más fuertes, más amorosos, más pacíficos y mejores amigos».‎

Singles anteriores: Blue

Camp Cope – Running With the Hurricane

Portada de Running With the Hurricane

Tracklist de Running With the Hurricane

01 Caroline

02 Running With the Hurricane

03 One Wink at a Time

04 Blue

05 The Screaming Planet

06 Love Like You Do

07 Jealous

08 The Mountain

09 Say the Line

10 Sing Your Heart Out