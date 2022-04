Nuevo disco: Cuco – «Fantasy Gateway»

Cuco ha anunciado su segundo álbum, Fantasy Gateway, que llegará el 22 de julio a través de Interscope. Además, ya podemos escuchar el primer single de adelanto, Caution, acompañado de un video animado creado por Grin Machine.

El LP, que incluirá 12 canciones, cuenta con colaboraciones estelares de artistas como Kacey Musgraves, Adriel Favela, Bratty y DannyLux.

Según Cuco, Caution es «una canción que habla sobre pasar por diferentes problemas de salud mental y no querer bombardear a las personas que te rodean con tus problemas, así que simplemente te los guardas para ti, pero a veces poner todo ese peso sobre ti mismo da como resultado una sensación de estar fuera de control cuando todo explota”.

Cuco – Caution

Tracklist de Fantasy Gateway

01 Heaven Is Lucid Dreaming

02 Caution

03 Aura

04 Paraphonic

05 Artificial Intelligence

06 Fin Del Mundo [ft. Bratty]

07 Time Machine

08 When the Day Comes to An End

09 Sitting in the Corner [ft. Kacey Musgraves and Adriel Favela]

10 Foolish

11 Sweet Dissociation

12 Decir Adios [ft. DannyLux]

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!