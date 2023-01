Nuevo disco: Daughter – «Stereo Mind Game»

Ha pasado una larga espera de siete años, pero finalmente llegó: la banda indie folk Daughter está de regreso con su esperadísimo nuevo álbum, Stereo Mind Game, que saldrá a la venta el 7 de abril de 2023. El trío, compuesto por Elena Tonra, Igor Haefeli y Remi Aguilella, ha estado trabajando en el álbum durante los últimos meses, y prometen que será su lanzamiento más optimista hasta la fecha.

Afortunadamente, ya podemos hacernos una idea de lo que está por venir con el single principal del álbum, Be On Your Way, una pista pensativa y atmosférica que explora el tema de una «conexión duradera que también es indefinible». El video musical, creado por Tiff Pritchett, es un sueño visual que «evoca una colección de recuerdos», con imágenes de Tonra superpuestas con imágenes de «hermosos momentos pasajeros».

Aunque la banda se ha alejado de su base inicial en Londres, con Aguilella mudándose a Portland, Oregon, y Haefeli a Bristol, Reino Unido, Stereo Mind Game fue escrito y grabado en una variedad de lugares, incluyendo Bristol, Londres, San Diego, California y Vancouver, Washington.

Además, el álbum contará con novedades, como el hecho de que Haefeli cante en alguna de las canciones junto a Tonra, o la colaboración de la orquesta de cuerdas de Londres 12 Ensemble bajo la batuta de Josephine Stephenson. «Se trata de no trabajar en absolutos», dice Haefeli sobre las nuevas colaboraciones.

Ahora, escuchemos Be On Your Way y probemos lo que vendrá en Stereo Mind Game. Igualmente, os dejamos con la lista completa de canciones a continuación.

Tracklist de Stereo Mind Game