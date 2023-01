Nuevo disco: Deerhoof – «Miracle-Level»

La semana nos ha traído una gran sorpresa de Deerhoof. La banda acaba de anunciar su primer álbum completamente en japonés, llamado Miracle-Level, que saldrá a la venta el 31 de marzo.

Pero eso no es todo, también han compartido un adelanto del álbum con el single Sit Down, Let Me Tell You A Story, que además viene con un videoclip filmado en Tokio y dirigido por Noriko Oishi. Asimismo, como novedadd. este trabajo producido por Mike Bridavsky también será el primer álbum de la banda grabado completamente en un estudio.

Tras compartir My Lovely Cat en septiembre de 2022, el decimonoveno trabajo de Deerhoof ya está en camino, y además, ya tienen fechas programadas para una gira en Norteamérica que comenzará el 31 de marzo en Toronto y terminará el 14 de julio en Chicago.

Sin más preámbulos, aquí te dejamos la lista de canciones de Miracle-Level.