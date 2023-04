Nuevo disco: Do Nothing – «Snake Sideways»

La banda de Nottingham Do Nothing ha compartido los detalles de su esperado primer álbum, que se llamará Snake Sideways y se publicará el 30 de junio a través de The Orchard. Además, han estrenado el single Amoeba, que viene acompañado de un vídeo inspirado en el cine de terror y dirigido por Clump Collective.

Un álbum con influencias variadas

Snake Sideways será el debut de Do Nothing tras dos EPs, Zero Dollar Bill (2020) y Glueland (2021), y el single Happy Feet, que salió en enero de este año y que también formará parte del álbum. El disco contará con diez canciones que reflejan las influencias variadas de la banda, desde el punk al funk, pasando por el indie rock y la electrónica.

El vocalista Chris Bailey ha explicado el significado de Amoeba, el tema que adelanta el álbum: «Si mal no recuerdo, ‘Amoeba‘ trata sobre mi novia saliendo de casa para ir a trabajar y ser útil, y yo tumbado en el sofá sintiéndome tonto y viendo noticias estúpidas en la tele. Reflexiona sobre cómo los medios deciden lo que nos importa a todos en una rotación de dos semanas. A veces parece que nos enfadamos por algo durante unas semanas hasta que la tele decide que es hora de pensar en otra cosa. También trata sobre el hecho de que hacer música a menudo puede parecer bastante poco importante; algunos son bomberos mientras yo paso todo el tiempo masajeando mi propio ego».

Tracklist de Snake Sideways

1. ‘Nerve’

2. ‘Happy Feet’

3. ‘Snake Sideways’

4. ‘Fine’

5. ‘Ivy’

6. ‘Hollywood Learn’

7. ‘The Needle’

8. ‘Amoeba’

9. ‘Moving Target’

10. ‘Sunshine State’