Nuevo disco: Dylan – «The Greatest Thing I’ll Never Learn»

The Greatest Thing I’ll Never Learn es la primera mixtape de la cantautora de Suffolk Dylan, a la venta el el 28 de octubre a través de Island Records.

En vísperas del lanzamiento de la mixtape, ha compartido su nuevo single Nothing Lasts Forever, que «es una de mis canciones favoritas de la mixtape porque es una representación perfecta de quién soy como persona: directa al grano, honesta y totalmente caótica. Es la clásica contradicción de emociones de Dylan entre la letra y el tema. Quería escribir una canción alegre sobre lo mal que manejo mis sentimientos, y la forma en que la gente puede entrar y salir de tu vida a su antojo».

Los ocho nuevos temas de The Greatest Thing I’ll Never Learn ahondan en sus experiencias de «aprender a amar y ser amado». Además, incluye su anterior single Girl Of Your Dreams.