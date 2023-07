Nuevo disco: Emma Anderson – «Pearlies»

Emma Anderson, co-fundadora de la veterana banda Lush, se prepara para embarcarse en un nuevo y emocionante capítulo de su carrera musical. La noticia está confirmada: su álbum debut en solitario titulado Pearlies será lanzado el 20 de octubre de 2023 bajo el sello Sonic Cathedral.

Uno de los ingredientes clave que añaden atractivo a Pearlies es la colaboración con el reconocido productor James Chapman, más conocido por su alias Maps. Con su notable talento y experiencia, Chapman ha añadido sin duda un toque de magia a este próximo álbum, llevándolo a nuevas cotas de creatividad e innovación.

Como una tentadora muestra de lo que está por venir, Emma Anderson ha compartido una nueva canción del álbum: Bend the Round, en el que además cuenta con la colaboración de Richard Oakes de Suede a la guitarra.

Para los admiradores de Emma Anderson y para aquellos que la descubren ahora, Pearlies representa un emocionante hito en su trayectoria musical. Como co-fundadora de Lush, Emma Anderson desempeñó un papel crucial en la formación de la escena musical alternativa, y Pearlies abre una nueva puerta para cautivar al público con su arte siempre en evolución. Os dejamos, además, con el tracklist completo:

01 I Was Miles Away

02 Bend the Round

03 Inter Light

04 Taste the Air

05 Xanthe

06 The Presence

07 Willow and Mallow

08 Tonight Is Mine

09 For a Moment

10 Clusters