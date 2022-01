Nuevo disco: Ex-Vöid – «Bigger Than Before»

Ex-Vöid, la nueva banda formada por los ex-miembros de Joanna Gruesome, Lan McArdle y Owen Williams, ha anunciado un nuevo álbum titulado Bigger Than Before.

Sobre el nuevo disco

Título: Bigger Than Before

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2022

Sello: Don Giovanni

Sobre el disco: Es el primero de la banda al completo, formada por Lan McArdle (voz), Owen Williams (guitarrista), Laurie Foster (bajo) y Jonny Coddington (batería).

Single de adelanto: Churchyard

Ex-Vöid – Churchyard

Tracklist de Bigger Than Before:

01 Churchyard

02 Chemical Reaction

03 (Angry at You) Baby

04 Boyfriend

05 So Neurotic

06 Weekend

07 I Couldn’t Say It to Your Face

08 (Lyin’ to You) Baby

09 No Other Way

10 My Only One

