Nuevo disco: Grian Chatten – «Chaos For The Fly»

Grian Chatten, el vocalista de la banda irlandesa de post-punk Fontaines D.C., se lanza en solitario con su primer álbum, Chaos For The Fly, que verá la luz el próximo 30 de junio a través de Partisan Records. El disco ha sido producido por Dan Carey, quien también ha trabajado en los tres álbumes de Fontaines D.C. hasta la fecha.

Fairlies, el segundo adelanto del álbum

Como adelanto, Chatten nos presenta el primer single del álbum, Fairlies, una canción que compuso en medio de un calor sofocante, entre Jerez y Los Ángeles, justo antes de que la banda iniciara una gira. «Fue una escritura rápida, y creo que celebré cada línea con una cerveza», bromea el cantante. El tema es una reflexión sobre la vida y el amor, con un tono melancólico y una instrumentación minimalista que contrasta con el sonido más agresivo de Fontaines D.C. El video, animado por Callum Scott-Dyson, muestra a Chatten caminando por un paisaje surrealista y lleno de simbolismo.

La inspiración nocturna de Chaos For The Fly

Chatten reveló que la idea para el álbum en solitario le vino mientras caminaba por Stoney Beach de noche, y que escuchó todo el disco en las olas. Dijo que quería hacer el álbum él mismo y no comprometerse con las canciones de ninguna manera. Chatten hizo el álbum con una instrumentación mínima, y gran parte de él fue escrito con solo él y una guitarra. Le gustaba la idea de reducir el álbum a esos elementos y tener la canción en la palma de su mano.

Fairlies es el segundo single que Chatten comparte bajo su propio nombre, después de The Score, que lanzó hace una semana. Ambos temas formarán parte de Chaos For The Fly, que contendrá nueve canciones en total.

Un álbum grabado en dos semanas con amigos músicos

Según BrooklynVegan, Chatten grabó el álbum en solo dos semanas en los estudios Church de Londres, donde también se grabaron los discos de Fontaines D.C. El cantante dijo que quería capturar la energía del momento y no sobreproducir las canciones. Además, contó con la colaboración de algunos amigos músicos como Matt Barrick (The Walkmen), Tom Coll (Fontaines D.C.), John Barrett (Bass Drum of Death) y Rob Ellis (PJ Harvey).

Fontaines D.C., una de las bandas más destacadas del post-punk actual

Fontaines D.C. es una banda de post-punk formada en Dublín, Irlanda, en 2017. Sus miembros son Grian Chatten (voz), Carlos O’Connell (guitarra), Conor Curley (guitarra), Conor Deegan III (bajo) y Tom Coll (batería). La banda se inspira en la poesía y la cultura irlandesa, así como en grupos como The Pogues, The Strokes o The Libertines. Su nombre proviene de un personaje de la película El Padrino llamado Johnny Fontane, ahijado de Vito Corleone.

La banda comenzó publicando singles de forma independiente y actuando en directo con frecuencia, hasta que firmaron con el sello Partisan Records en 2018. Su primer álbum, Dogrel, salió en 2019 y recibió elogios de la crítica y el público, siendo elegido como el mejor disco del año por la tienda Rough Trade y por los presentadores de BBC Radio 6 Music, además de ser nominado al Mercury Prize y al Choice Music Prize.

Su segundo álbum, A Hero’s Death, se escribió y grabó en medio de una extensa gira por su debut, y se lanzó en 2020. El disco mostró una evolución en el sonido de la banda, más oscuro y experimental, y también fue nominado al Mercury Prize y al Grammy a mejor álbum de rock.

Su tercer álbum, Skinty Fia, se publicó en 2022 y se convirtió en el primero de la banda en alcanzar el número uno en las listas de Irlanda y Reino Unido. El disco reflejó la influencia de la pandemia y el confinamiento en la banda, así como su búsqueda de nuevas formas de expresión musical.

La banda ha realizado giras por Europa, Estados Unidos y Australia, compartiendo escenario con grupos como Idles, Shame o Arctic Monkeys. También han participado en festivales como Glastonbury, Primavera Sound o Lollapalooza. Su música ha sido alabada por artistas como Bono, Iggy Pop o Morrissey.