Nuevo disco: Kurt Vile – (watch my moves)

Kurt Vile ha anunciado que publicará su primer disco en su nuevo sello discográfico, Verve Records. El sucesor del Bottle It In de 2018 se llamará se llamará (watch my moves) y saldrá el 15 de abril. Por el momento, ya podemos escuchar la primera canción del álbum llamada Like Exploding Stones, en la que colabora con James Stewart de Sun Ra Arkestra.

Vile ha grabado este nuevo trabajo junto a su banda habitual, The Violators, con la ayuda en la producción de Rob Schnapf, y también Las colaboraciones de artistas como Cate Le Bon, Chastity Belt, Stella Mozgawa de Warpaint y la percusionista Sarah Jones.

Kurt Vile – Like Exploding Stones

Tracklist de (watch my moves)

01 Goin on a Plane Today

02 Flyin (like a fast train)

03 Palace of OKV in Reverse

04 Like Exploding Stones

05 Mount Airy Hill (Way Gone)

06 Hey Like a Child

07 Jesus on a Wire

08 Fo Sho

09 Cool Water

10 Chazzy Don’t Mind

11 (shiny things)

12 Say the Word

13 Wages of Sin

14 kurt runner

15 Stuffed Leopard

