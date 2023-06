Nuevo disco: Liam Gallagher – «Knebworth 22» (disco en directo)

El ex líder de Oasis ha anunciado un nuevo álbum en vivo titulado Knebworth 22, que incluye imágenes de dos de sus conciertos en solitario en Knebworth, celebrados el 3 y 4 de junio del año pasado. El álbum incluirá canciones de su carrera en solitario y de su época con los íconos del Britpop.

El cantautor actuó frente a más de 170.000 fans en el histórico lugar, donde había tocado previamente con su hermano Noel Gallagher y Oasis en 1996. El nuevo álbum en vivo mostrará su espectáculo lleno de estadios y su variedad de temas que abarcan su carrera.

Algunas de las canciones que aparecerán en Knebworth 22 son Wall Of Glass, Shockwave, Everything’s Electric, C’mon You Know y More Power de sus proyectos en solitario, y clásicos de Oasis como Wonderwall, Supersonic y Champagne Supernova.

El artista también ha compartido un video en vivo de él tocando Roll It Over, una canción que originalmente apareció en el cuarto álbum de estudio de Oasis Standing On TheShoulder Of Giants. La canción fue dedicada a su hermano y ex compañero de banda, con quien lleva años peleado.

En un comunicado, Liam Gallagher dijo: “Knebworth fue un sueño hecho realidad para mí. Fue el mejor concierto que he hecho. Espero que disfruten viéndolo tanto como yo disfruté tocándolo. Como estaban”.

El álbum en vivo Knebworth 22 se lanzará el 22 de noviembre de 2023 y estará disponible en CD, vinilo, digital y plataformas de streaming. También incluirá una película documental que captura los momentos detrás de las cámaras y las entrevistas con el artista y su equipo.

Los fans de Liam Gallagher y Oasis pueden reservar el álbum ahora y obtener acceso a mercancía y contenido exclusivos. El álbum se espera que sea un gran éxito y un testimonio del legado perdurable de una de las estrellas de rock más influyentes de todos los tiempos.

Tracklist para Knebworth 22

1. ‘Hello’

2. ‘Rock ‘n’ Roll Star’

3. ‘Wall Of Glass’

4. ‘Shockwave’

5. ‘Everything’s Electric’

6. ‘Roll It Over’

7. ‘Slide Away’

8. ‘More Power’

9. ‘C’mon You Know’

10. ‘The River’

11. ‘Once’

12. ‘Cigarettes & Alcohol’

13. ‘Some Might Say’

14. ‘Supersonic’

15. ‘Wonderwall’

16. ‘Champagne Supernova’