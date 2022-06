Nuevo disco: Lucrecia Dalt – «Ay»

Cuando ante nuestros ojos aparece el nombre de Lucrecia Dalt, debemos estar preparados para dejarnos arrastrar a través de un largo viaje por los recovecos más profundos de la creatividad sonora.

Hoy esta magistral artista y cabeza, es noticia en el vasto panorama musical porque acaba de publicar su nuevo sencillo No Tiempo, avance de lo que será su nuevo trabajo Ay. Este álbum verá la luz el próximo 14 de octubre a través del sello discográfico Rvng Intl. El disco seguirá los pasos sónicos que ya desarrolló la compositora en las bandas sonoras para The Baby (serie de HBO Max) y The Seed (largometraje de terror corporal). Ambos soundtracks se han publicado este año.

El videoclip que acompaña a No Tiempo, ha sido conceptuado por la propia Lucrecia Dalt y realizado y filmado en la montaña de Galatzó (Mallorca) por la fotógrafa y artista visual Aina Climent.

Se trata de un tema muy etéreo, gaseoso, pero a su vez entrado espiritualmente en un ambiente de intenso minimalismo mediterráneo y oriental. La armoniosa melodía que desarrolla destila ese soplo atmosférico de magia ancestral isleña. Sin duda, se trata de pura geometría mínima con ciertos toques étnicos. La propia Lucrecia define su sencillo como «el primer tema donde podía unir dos contrastes muy distanciados como el bolero y la ciencia ficción». Sin duda, escuchando la pista, podemos entender lo que se trata de trasmitir en ella:

«Rompiendo a través de mi portal glandular

Te traigo la visión desde el no tiempo

Salí de la piedra caliza hacia el buen tiempo

Huele extrañamente a ozono

El ensayo abierto me prepara ya para la aventura temporal»

Sobre Lucrecia Dalt

Lucrecia Dalt, nació en Pereira (Colombia) durante 1980, año que musicalmente estuvo marcado por el nacimiento de bandas emblemáticas como New Order, Sisters of Mercy, Depeche Mode y Metallica, pero a su vez también caracterizado por dos grandes tragedias: la disolución de Led Zeppelin tras la muerte de su baterista John Bonham, y el asesinato de John Lennon a manos de Mark David Chapman.

Cabe saber que Lucrecia estudió Ingeniería Civil en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y que durante dos años se dedicó a la Geotecnia como ciencia que estudia y desarrolla diversas técnicas para el desarrollo de obras de construcción en relación con otras conocimientos del suelo, como geología, mecánica de suelos, mecánica de rocas, hidrogeología, ciencia de materiales e ingeniería estructural.

Sin embargo, desde hace tiempo, Lucrecia es célebre en el mundo al mostrar su insondable talento en la creación musical más experimental. Actualmente reside en Berlín, cuna de la vanguardia electrónica.

Gracias al soporte inteligente de una extensa gama de sintetizadores, samplers, y otros artilugios, Lucrecia consigue forjar comunicaciones sonoras de inmensa condensación emocional y una compleja arquitectura sónica que le ha otorgado una de las más prestigiosas relevancias internacionales.

Como bien expreso ella misma en la entrevista que le hizo Luís Alvarado para el portal Conciertos en Perú: «Con mi música no busco resolver ninguna encrucijada que resulte de categorizaciones, es lo que es. Para unos es pop, para otros es abstracto. Para unos es música, para otros composición. Yo simplemente trabajo a partir de un impulso que me indica por dónde todo va teniendo sentido». Y así es como debería funcionar la vida, con sentido.

