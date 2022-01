Nuevo disco: Marissa Nadler – «The Wrath of the Clouds»

Marissa Nadler publicará un nuevo EP llamado The Wrath of the Clouds el próximo 4 de febrero a través de Bella Union. Ya podemos escuchar un primer adelanto, su versión del Seabird de los Alessi Brothers.

Todo sobre el nuevo disco de Marissa Nadler

Título: The Wrath of the Clouds

Fecha de publicación: 4 de febrero

Sello: Sub Pop

Sobre el EP: Se trata de un nuevo EP de versiones y tres pistas inéditas correspondientes a las sesiones de grabación de su álbum The Path of the Clouds en octubre del año pasado.

Single de presentación: Seabird, una versión del tema original de los Alessi Brothers. «Una vez que terminé el álbum, estas dos versiones que he incluido estaban en lo más alto de mi lista. Una vez que escuché Seabird por primera vez, no pude sacármela de la cabeza», afirma sobre la versión.

Marissa Nadler – Seabird (versión de Alessi Brothers)

Tracklist de The Wrath of the Clouds

Guns on the Sundeck All the Eclipses Some Secret Existence Ferry Lane Seabird

Portada de The Wrath of the Clouds

