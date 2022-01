Nuevo disco: Plosivs – «Plosivs»

El guitarrista John Reis (Drive Like Jehu, Hot Snakes, Rocket From The Crypt), el cantante y guitarrista Rob Crow (Pinback), el baterista Atom Willard (Against Me!, Rocket from the Crypt) y el bajista Jordan Clark (Mrs. Magician) forman el súpergrupo Plosivs, que presentan su disco debut homónimo con el single de adelanto Broken Eyes.

Sobre el nuevo disco

Título: Plosivs

Fecha de publicación: 17 de marzo de 2022

Sello: Swami Records

Single de presentación: Broken Eyes

Sobre la canción: «Para mí, un protocolo psicológico universal obvio debería ser recordar que hay tantas perspectivas para cualquier evento o situación como seres con sentimiento se han visto afectados por la experiencia, en oposición a la noción apócrifa de que hay «dos caras para cada historia». Que una persona pueda decir que algo es absoluto basándose en la experiencia y perspectiva única que ha podido llegar a conocer es algo que me parece irracional», afirma el propio Crow.

Plosivs – Broken Eyes

Portada de Plosivs

Tracklist de Plosivs

01 Hit The Breaks

02 Rose Waterfall

03 Thrown Clear

04 Never Likely

05 Broken Eyes

06 Pines

07 See You Suffer

08 Iron Will

09 Pray For Summer

10 Bright

