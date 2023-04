PVRIS ha anunciado su cuarto álbum, Evergreen, que saldrá el 14 de julio con Hopeless Records. El disco es una reivindicación de la libertad creativa y el control en la cultura post-pandémica, y explora temas como la fama, la tecnología, el espectáculo y la autonomía femenina. El álbum incluye dos temas ya presentados, Animal y Anywhere But Here, y el nuevo single Good Enemy, que ya tiene videoclip.

Sobre el disco Evergreen

Fecha de publicación: 14 de julio de 2023

Sello que lo publicará: Hopeless Records

¿Qué nos cuentan sobre el disco? Según Lynn Gunn, la líder de PVRIS, Evergreen es una reivindicación del control en la cultura post-pandémica, que plantea una discusión compleja sobre la fama, la tecnología, el espectáculo y la autonomía femenina. El título hace referencia a los conceptos de durabilidad, atemporalidad, frescura, ilimitación y renovación, que podrían estar en peligro en una cultura basada en lo online, lo algorítmico y lo instantáneo. Lynn Gunn afirma que PVRIS siempre ha sido y será anti-fórmula, anti-viralidad y anti-gratificación instantánea, y que su trabajo como artista es seguir lo que siente y descubrir las verdades y mensajes que puede encontrar.

Anteriores singles: Los anteriores singles del disco son Animal y Anywhere But Here, que se lanzaron el 20 de octubre de 2022 como un doble single.

Tracklist del disco