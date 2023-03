Nuevo disco: Sqürl – «Silver Haze»

El director de cine independiente Jim Jarmusch y su compañero Carter Logan, que forman la banda Sqürl, han anunciado su primer álbum de larga duración, titulado Silver Haze. El disco, que saldrá a la venta el 5 de mayo por el sello Sacred Bones, cuenta con la colaboración de artistas como Charlotte Gainsbourg, Anika y Marc Ribot. Junto con el anuncio, la banda ha compartido el video de su primer sencillo, Berlin ’87, una canción inspirada en los recuerdos de Jarmusch de vivir en la capital alemana en los años ochenta.

Sobre el disco

¿Qué sabemos sobre el disco?

Sabemos que el disco es el primer álbum de larga duración de Sqürl, una banda que se formó en 2009 para componer la música de la película de Jarmusch The Limits of Control. Desde entonces, la banda ha lanzado varios EPs y ha hecho la música de otras películas de Jarmusch, como Only Lovers Left Alive y The Dead Don’t Die.

Sobre el videoclip

¿Quién ha dirigido el videoclip y de qué trata?

El video de Berlin ’87 ha sido dirigido por Jem Cohen, un cineasta y artista visual que ha trabajado con bandas como R.E.M., Fugazi y Patti Smith. El video muestra imágenes de Europa Central y Oriental después de la caída del Muro de Berlín, filmadas por Cohen con una cámara Super 8. Según el director, algunas de esas imágenes tienen más de un cuarto de siglo de antigüedad y las rescató para el proyecto de Sqürl. Cohen dijo: “Recorrí Europa Central y Oriental poco después de la caída del Muro de Berlín, con una mochila llena de cámaras Super 8. Me conmovió profundamente el paisaje. No podía imaginar que parte del material surgiría más de un cuarto de siglo después en una película para la banda de Jim y Carter. Ellos trabajan duro para forjar su sonido expansivo, con su ritmo indomable y sus armónicos secretos. Me alegro de haber tenido esa mochila y de ser de utilidad”.

¿Cómo definen este single?

La banda define Berlin ’87 como una canción que refleja las memorias de Jarmusch de vivir en Berlín en una época de cambios políticos y culturales. La canción tiene un sonido envolvente y atmosférico, con guitarras distorsionadas y sintetizadores analógicos. La banda dijo: “Jim creó las pistas básicas de guitarra primero en su estudio casero, con los recuerdos de vivir en Berlín en 1987 flotando a su alrededor. Las pistas fueron luego Sqürlizadas por Carter y Randall en Circular Ruin”.

¿Tenemos el tracklist del disco?

Sí, el disco tiene ocho canciones, que son las siguientes: