Nuevo disco: Sunflower Bean – «Headful of Sugar»

Sunflower Bean ha anunciado su tercer álbum Headful of Sugar, que saldrá a la venta el 6 de mayo a través del sello Lucky Number. Para empezar a conocerlo, hoy podemos escuchar Who Put You Up To This? como primer adelanto.

Producido por Jacob Portrait de Unknown Mortal Orchestra, es un disco en el que «queríamos escribir sobre la experiencia vivida con el capitalismo tardío, cómo nos sentimos todos los días, la mundanidad de no saber a dónde se supone que te llevará finalmente cada concepto».

Por el momento, ya podemos disfrutar la canción y su videoclip, dirigido por Josefine Cardoni.

Sunflower Bean – Who Put You Up To This?

Tracklist de Headful of Sugar

‘Who Put You Up To This?’ ‘In Flight’ ‘Otherside’ ‘Roll The Dice’ ‘Headful of Sugar’ ‘I Don’t Have Control Sometimes’ ‘Stand By Me’ ‘Post Love’ ‘Baby Don’t Cry’ ‘Beat The Odds’ ‘Feel Somebody’

Portada de Headful of Sugar

