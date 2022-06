Nuevo disco: The Beths – «Expert In A Dying Field»

The Beths ya tienen fecha para su tercer álbum de estudio, que se titulará Expert In A Dying Field y saldrá a la venta el 16 de septiembre a través de Carpark Records.

Se trata del tercer trabajo de la banda tras Future Me Hates Me de 2018 y Jump Rope Gazers de 2020, y por el momento lo podemos ir conociendo con el primer sencillo, Silence Is Golden.

Además, viene acompañado por un videoclip dirigido por Callum Devlin, que muestra a The Beths interpretando la canción en un garaje con poca luz.

Para Liz Stokes, cantante de la banda, este tema «trata sobre el estrés y la ansiedad que se manifiestan como una intolerancia al ruido, donde cada nuevo sonido te estresa más y más”.

Tracklist

1. ‘Expert In A Dying Field’

2. ‘Knees Deep’

3. ‘Silence Is Golden’

4. ‘Your Side’

5. ‘I Want To Listen’

6. ‘Head In The Clouds’

7. ‘Best Left’

8. ‘Change In The Weather’

9. ‘When You Know You Know’

10. ‘A Passing Rain’

11. ‘I Told You That I Was Afraid’

12. ‘2am’

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!